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Россия хочет создать транспортные коридоры, чтобы ограничить реэкспорт товаров через Беларусь
15.04.2017 08:23 — Новости Экономики | Tut.by
Создание транспортных коридоров в указанных направлении Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана и Беларуси позволит ограничить реэкспорт запрещенных товаров через Казахстан, Азербайджан и Беларусь,
13 апреля в министерстве прошло совещание по вопросу создания транспортных коридоров для импортных и экспортных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции маршрутными рефрижераторными поездами в направлении Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана и Беларуси.
Министр Евгений Непоклонов считает, что создание транспортных коридоров в указанных направлениях позволит ограничить реэкспорт запрещенных товаров через Казахстан, Азербайджан и Беларусь, упростить таможенное и ветеринарно-фитосанитарное сопровождение, а также налоговое администрирование грузов, обеспечить прослеживаемость, гарантированную безопасность и качество продукции, увеличить объемы экспортных поставок.
Между Беларусью и Россией давно возникают споры из-за реэкспорта продукции. Как недавно
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Создание транспортных коридоров в указанных направлении Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана и Беларуси позволит ограничить реэкспорт запрещенных...
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