﻿ Россия хочет создать транспортные коридоры, чтобы ограничить реэкспорт товаров через Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия хочет создать транспортные коридоры, чтобы ограничить реэкспорт товаров через Беларусь

15.04.2017 08:23 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Создание транспортных коридоров в указанных направлении Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана и Беларуси позволит ограничить реэкспорт запрещенных товаров через Казахстан, Азербайджан и Беларусь, считают Министерстве сельского хозяйства России.

13 апреля в министерстве прошло совещание по вопросу создания транспортных коридоров для импортных и экспортных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции маршрутными рефрижераторными поездами в направлении Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана и Беларуси.

Министр Евгений Непоклонов считает, что создание транспортных коридоров в указанных направлениях позволит ограничить реэкспорт запрещенных товаров через Казахстан, Азербайджан и Беларусь, упростить таможенное и ветеринарно-фитосанитарное сопровождение, а также налоговое администрирование грузов, обеспечить прослеживаемость, гарантированную безопасность и качество продукции, увеличить объемы экспортных поставок.

Между Беларусью и Россией давно возникают споры из-за реэкспорта продукции. Как недавно отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, претензии касаются того, что Беларусь, сертифицируя плодоовощную продукцию, «указывает ее заведомо недостоверное происхождение». По его словам, за последнее время не подтвердили поставки 25 стран, продукция которых якобы поставлялась в Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создание транспортных коридоров в указанных направлении Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана и Беларуси позволит ограничить реэкспорт запрещенных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Катастрофы пока нет". Глава Минской области рассказал, почему у "Великого камня" мало партнеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика