МИНСК, 15 апр – Sputnik. Автомобильное топливо снова подорожало в Беларуси, новые цены были размещены в субботу 15 апреля на официальном сайте концерна "Белнефтехим".



© Sputnik / Виктор Толочко Автотопливо в Беларуси опять подорожало

Это уже пятое в текущем году подорожание автотоплива: ранее "Белнефтехим" поднимал цены на одну копейку 11 и 18 марта, 1 и 8 апреля.

С 15 марта литр дизтоплива ДТ-К5 стоит на заправках Беларуси уже 1 рубль 28 копеек, бензина марки АИ-92-К-5 – 1 рубль 16 копеек, АИ-95-К5 – 1 рубль 24 копейки. Таким образом, по сравнению с ценами, которые были установлены 8 апреля, стоимость топлива прибавила 1 копейку.

Как ранее заявили в концерне, повышение цен на топливо в республике будет поэтапным, оно обосновано конъюнктурой нефтяного рынка.

Как сообщал Sputnik, Беларусь и Россия урегулировали нефтегазовый спор: РФ будет поставлять в республику ежегодно до 2024 года по 24 миллиона нефти, при этом Беларусь будет сама определять, что делать с сырьем — перерабатывать на собственных НПЗ или перекачивать в третьи страны.

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