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Россельхознадзор разрешил двум белорусским предприятиям ввоз продукции
15.04.2017 11:48 — Новости Экономики | Tut.by
После проведенной проверки специалисты Россельхознадзора разрешили поставки продукции двум предприятиям Беларуси. «Велес — Мит» может поставлять говядину, мясопродукты и готовую мясную продукцию, а «Бабушкина крынка» — молочную продукцию (за исключением сыров и сухого молока), сообщила
«Учитывая результаты анализа материалов, полученных инспекторами Россельхознадзора в ходе проведенной инспекции в Республике Беларусь в период с 5 по 13 апреля 2017 года, Россельхознадзор разрешил осуществлять поставки продукции с двух белорусских предприятий», — сказала она.
14 апреля в Москве состоялись переговоры замминистра сельского хозяйства России Евгения Непоклонова и главы Минсельхозпрода Леонида Зайца по итогам инспекции 18 белорусских предприятий. Окончательный вариант отчета Россельхознадзор отправит Беларуси 20 апреля.
В начале февраля этого года Россельхознадзор
С российской стороны есть претензии и к молочной продукции, также звучали обвинения, что в Беларусь на переработку поставляется польское молоко.
В Беларуси считают претензии российского ведомства необоснованными. 3 февраля Александр Лукашенко
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В начале февраля этого года Россельхознадзор ограничил экспорт говядины из Минской области, обвинив в реэкспорте украинского сырья и нарушении санитарных норм.
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