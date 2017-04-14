ОАО "Камволь" окажут поддержку для стабилизации финансового положения и завершения модернизации. Соответствующий указ от 12 апреля №120 "О вопросах открытого акционерного общества "Камволь" официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Предприятию по 31 декабря 2021 года предоставляется отсрочка погашения задолженности по ряду платежей, а также рассрочка погашения соответствующей задолженности и процентов по ней с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года ежемесячно равными долями.

Высвобождаемые в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) погашения образовавшейся задолженности по обязательным платежам в бюджет суммы направляются ОАО "Камволь" на выплату заработной платы, финансирование закупок технологического сырья, материалов и комплектующих и оплату природного газа и электроэнергии.

Министерству энергетики поручено обеспечить предоставление ОАО "Камволь" отсрочки по 30 июня 2017 года погашения задолженности за природный газ, электроэнергию и рассрочки погашения этой задолженности ежемесячно равными долями с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года без взимания пеней. Условием предоставления данных отсрочки и рассрочки является полная оплата текущего потребления природного газа и электроэнергии ОАО "Камволь", начиная с первого числа месяца вступления в силу указа.

Аналогично Мингорисполкому поручено обеспечить предоставление подобных отсрочки и рассрочки в отношении погашения задолженности за водообеспечение и водоотведение.

Минскому горисполкому предписано обеспечить предоставление ОАО "Камволь" в 2017 году из средств инновационного фонда, формируемого Мингорисполкомом, денежных средств. В том числе в Br18,6 млн для освоения новых технологий, организации производства инновационной продукции с учетом тенденций рынка в рамках реализации инвестиционного проекта "Создание нового производства по выпуску конкурентоспособных тканей бизнес- и экономклассов в условиях ОАО "Камволь" и пополнения оборотных средств.

Возврат этих денежных средств будет производиться за счет и в пределах средств от реализации объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО "Камволь".

Скорректирован также указ президента Беларуси от 14 ноября 2013 года №510 "О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества "Камволь" в части сроков завершения реализации инвестпроекта и вывода соответствующего производства на проектную мощность. Новой редакцией указа сроки отнесены на 2019 и 2020 годы. Откорректированы в части продления сроков и некоторые иные положения.

Кроме того, из названного инновационного фонда предусматривается выделение более Br1 млн 970 тыс. на безвозвратной основе для проведения окончательных расчетов с подрядными организациями за выполненные в ходе модернизации ОАО "Камволь" работы. Еще Br6,6 млн выделят на безвозвратной основе для обновления ассортимента текстильной продукции с разработкой и выпуском новых видов тканей.

Указ вступает в силу после его официального опубликования. Контроль за выполнением возложен на КГК.