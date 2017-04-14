Компания Zoomlion построит завод по созданию оборудования для белорусско-китайской спецтехники. Сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» заложен первый камень будущего предприятия, которое планируется открыть через два года, передает корреспондент БЕЛТА.





«Белорусско-китайские отношения последнее десятилетие развиваются очень быстро как в политической, так и в экономической сферах», — сказал на церемонии заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Он напомнил, что с участием китайского капитала в Беларуси уже реализованы и реализуются несколько масштабных проектов. В пример он привел строительство трех цементных заводов с общим объемом инвестиций $ 1,5 млрд, двух электростанций стоимостью по $ 400 млн каждая. «В ближайшее время будем открывать совместное предприятие „БелДжи“ по производству легковых автомобилей. Это проект на $ 360 млн», — сказал вице-премьер.

Владимир Семашко подчеркнул, что закладка первого камня завода по созданию оборудования для белорусско-китайской спецтехники — хорошее продолжение уже начатых проектов. По его словам, предприятие станет ярким проявлением использования сильных сторон каждого государства для создания нового продукта для рынка не только Беларуси, но и ЕАЭС, СНГ, ЕС. «Здесь будет производиться дорожно-строительная, строительная, коммунальная техника. Изначальные капиталовложения будут около $ 50 млн. А в недалекой перспективе это предприятие должно производить в год продукции на сумму до $ 300 млн. Это будет хороший налогоплательщик, работодатель — на заводе должно работать около 500 человек», — сказал вице-премьер.

Завод по созданию оборудования для спецтехники обладает большим экспортным потенциалом, считает Семашко.

«Беларусь — небольшая страна, мы должны уметь 70% своей продукции продавать на экспорт. Поэтому все последние проекты, которые мы строим как своими силами, так и вместе с кем-то, возводятся для импортозамещения и одновременно для целей экспорта», — отметил Владимир Семашко. По его словам, продукцию предполагается поставлять в страны ЕАЭС, СНГ и на европейский рынок.

«Техника абсолютно конкурентоспособна по техническим параметрам, цене и качеству. Уровень техники мировой, а цена существенно ниже», — пояснил Владимир Семашко.

Ранее МАЗ и Zoomlion создали и сертифицировали три единицы техники: автокраны грузоподъемностью 40 т и 60 т и коммунальный автомобиль. Белорусско-китайский тандем планирует, прежде всего, развивать линейки автокранов, коммунальной и дорожно-строительной техники. Строительство завода под Минском позволит повысить локализацию производства, не нужно будет возить оборудование из Китая.

Вице-премьер констатировал, что в настоящее время идет активное строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». «Хотелось бы более быстрыми темпами, но уже сегодня мы констатируем, что создана и эффективно работает Администрация парка, созданы внешняя и внутренняя инфраструктура. Три китайские компании начали строить свои заводы, вкладывают деньги. В ближайшее время еще две компании зарегистрируются и начнут строительство», — рассказал он.

Владимир Семашко напомнил, что первая очередь парка, которая сейчас осваивается, — это 10% от всей территории, которую выделило правительство Беларуси под строительство комплекса. «Чтобы парк успешно развивался, чтобы приходили резиденты, вкладывали деньги, созданы суперусловия — налоговые, таможенные и т.д.», — подчеркнул вице-премьер.