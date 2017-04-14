МИНСК, 15 апр – Sputnik. Два белорусских предприятия получили право возобновить поставки своей продукции в Россию, говорится в сообщении, опубликованном в субботу 15 апреля на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.



© Pexels Россия может разрешить поставки двум молокозаводам Беларуси

"Россельхознадзор принял решение о предоставлении права осуществлять поставки продукции на территорию РФ ООО "Велес – Мит" (говядина, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) и ОАО "Бабушкина крынка", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Предприятиям вернули право поставок с 14 апреля. Накануне пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано говорила журналистам о двух молокозаводах, которым по итогам недавней проверки могут разрешить поставки своей продукции на российский рынок.

Однако, как следует из сообщения ведомства, право экспортировать свою продукцию в Россию вернули одной молочной компании и одному предприятию, которое занимается мясопереработкой.

Всего с 5 по 13 апреля российские инспекторы проверили 18 белорусских предприятий, выпускающих продукцию животного происхождения.