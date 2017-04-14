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Россельхознадзор реабилитировал "Бабушкину крынку"

15.04.2017 15:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 апр – Sputnik. Два белорусских предприятия получили право возобновить поставки своей продукции в Россию, говорится в сообщении, опубликованном в субботу 15 апреля на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Россельхознадзор реабилитировал "Бабушкину крынку"
© Pexels
Россия может разрешить поставки двум молокозаводам Беларуси

"Россельхознадзор принял решение о предоставлении права осуществлять поставки продукции на территорию РФ ООО "Велес – Мит" (говядина, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) и ОАО "Бабушкина крынка", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Предприятиям вернули право поставок с 14 апреля. Накануне пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано говорила журналистам о двух молокозаводах, которым по итогам недавней проверки могут разрешить поставки своей продукции на российский рынок. 

Однако, как следует из сообщения ведомства, право экспортировать свою продукцию в Россию вернули одной молочной компании и одному предприятию, которое занимается мясопереработкой. 

Всего с 5 по 13 апреля российские инспекторы проверили 18 белорусских предприятий, выпускающих продукцию животного происхождения.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме могилевской молочной компании право возобновить поставки продукции в Россию получило и мясоперерабатывающее предприятие из Молодечно.

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