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Дмитрий Дашкевич на свободе
15.04.2017 16:55 — Новости Экономики | Tut.by
Вышел на свободу один из задержанных по делу «Белого легиона» — лидер незарегистрированной организации «Молодой Фронт» Дмитрий Дашкевич.
Об этом на своей странице в фейсбуке написала его супруга Наста Дашкевич.
(дополняется)
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Вышел на свободу один из задержанных по делу «Белого легиона» - лидер незарегистрированной организации «Молодой Фронт» Дмитрий Дашкевич.
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