Вышел на свободу один из задержанных по делу «Белого легиона» — лидер незарегистрированной организации «Молодой Фронт» Дмитрий Дашкевич.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала его супруга Наста Дашкевич.

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