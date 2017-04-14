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Дмитрий Дашкевич на свободе

15.04.2017 16:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вышел на свободу один из задержанных по делу «Белого легиона» — лидер незарегистрированной организации «Молодой Фронт» Дмитрий Дашкевич.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала его супруга Наста Дашкевич.

(дополняется)

 
 
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Вышел на свободу один из задержанных по делу «Белого легиона» - лидер незарегистрированной организации «Молодой Фронт» Дмитрий Дашкевич.

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