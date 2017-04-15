Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

У входа в храм президента встретили архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и настоятель храма иерей Вадим Котов. Александр Лукашенко передал в дар храму икону «Иисус Христос Вседержитель».

Икона написана в стилистике Ветковской школы иконописи и выполнена в технике восковой темперы. Главе государства преподнесли в дар икону Александра Невского.