Беларусь сумеет преодолеть возникающие сложности, и нынешний год станет в этом отношении переломным. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая в праздник Пасхи храм Преображения Господня в городе Барань Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы все можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили (сложностях больше всего привнесенных на нашу землю), справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И нынешний год будет переломным», — заявил президент.

Александр Лукашенко поблагодарил всех священнослужителей и митрополита Павла за тот труд, который они осуществляют во имя белорусского народа и его соседей.

Находясь в православном храме, глава государства предложил от имени самой многочисленной религиозной конфессии в Беларуси послать приветствие и христианам — католикам, которые также празднуют Пасху в этот день. «Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить в нашей истории. И даже в недавней. Не получилось. Потому что весь народ, от мала до велика, всегда с величайшим уважением и душевностью ждал этих дней», — отметил белорусский лидер.

В свою очередь архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий подчеркнул важность сохранения истинных ценностей и обращения к вере, особенно с учетом многих трудностей, которые происходят в мире. Он поблагодарил Александра Лукашенко и руководство страны в целом за усилия по поддержанию добрых отношений и соработничества между государством и церковью, а также за сохранение в Беларуси мира и согласия.