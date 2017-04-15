Посещая на Пасху Оршанский район, Александр Лукашенко тепло пообщался с местными жителями и рассказал им о перспективах развития района и о том, как будут решать проблему занятости, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси, архив

«Это один из сложнейших регионов в Беларуси по трудоустройству, занятости населения. Так быть не должно, — сказал пезидент. — И в ближайшее время в правительстве мы очень серьезно рассмотрим вопросы развития этого региона, особенно этих населенных пунктов».

«Когда-то это был один из развитых районов. Здесь базировалась советская авиация стратегического назначения . Но случилось так, как случилось. И с тех пор, не скажу, что мы уж много сделали, но как-то старались людей занять», — отметил он.

По словам Лукашенко, имеются перспективы для развития малых населенных пунктов в Оршанском районе и самой Орши. Речь идет как о производственном секторе, привлечении инвестиций, так и о строительстве жилья, транспортной инфраструктуре. «Будем развивать этот регион. И в течение года-двух, поверьте, мы в основном снимем те проблемы, которые сегодня существуют», — заявил президент.

При этом Лукашенко призвал и к активности самих граждан: «Надо привыкать к тому, что люди должны идти за работой. Не работа к людям, а так, как принято во всем мире».

Глава государства пояснил, что предстоит уделить внимание развитию именно малых населенных пунктов, особенно где есть хорошая инфраструктура. А за счет совершенствования транспортного сообщения жители смогут достаточно быстро добираться на работу в соседние, более крупные населенные пункты.

«И хочу вам публично сказать, что и начальники здесь местные очень медленно шевелятся. Заседание правительства мы проведем здесь, на месте. Но к этому времени вы (руководство на местах) пошевелитесь», — заметил Лукашенко. В качестве примера он привел тот факт, что местами по-прежнему остаются незадействованными некоторые объекты, пустующие еще с советских времен.

«Это не дело, что самые хорошие красивые места, удобные для жизни людей, мы не можем привести в порядок. Не скажу, что они не в порядке, но они должны быть еще лучше, и люди должны иметь здесь работу. Вот это главный вопрос, который меня волнует. Дело не в том, что это моя родина. Моя родина сегодня — вся Беларусь. Но это место заслуживает своего развития, потому что инфраструктура здесь соответствующая», — подчеркнул президент.

«Поверьте, мы умеем делать все. Порой и люди наши не очень активны, ждут чего-то от Господа, но и власти не всегда шевелятся так, как надо. Я это признаю. Живите долго, крепкого вам здоровья. Все проблемы, поверьте, мы решим», — резюмировал Александр Лукашенко.