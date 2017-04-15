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Глава Сербии заявил о желании приобрести С-300 у России или Беларуси

16.04.2017 16:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сербия хотела бы приобрести зенитно-ракетные комплексы С-300. Как сообщает сербский телеканал РТС, об этом заявил новый президент страны Александр Вучич.


Александр Лукашенко и Александр Вучич. Фото: пресс-служба президента Беларуси

При этом Вучич отметил, что Белград обсуждает возможность приобретения систем С-300 не только с Россией, но и с Беларусью. На настоящий момент оформленного соглашения о поставке зенитно-ракетных систем с какой-либо из стран у Белграда нет. «По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко», — рассказал глава Сербии.

Кроме того, Вучич прокомментировал слухи о поставках Россией комплексов С-300 в Хорватию в обход эмбарго ООН в 90-е годы. Он подчеркнул, что после того как российские власти официально опровергли эти обвинения, повод для обсуждения оказался исчерпан. Кроме того, отметил Вучич, комплексы С-300 — «не иголка, чтобы их можно было спрятать».

Ранее с заявлением, опровергающим поставки российских ракетных систем в Хорватию в обход эмбарго ООН выступил МИД России.

Александр Вучич, экс-премьер Сербии, стал победителем на выборах главы государства в первом туре выборов 2 апреля. После избрания новый президент Сербии поблагодарил за оказаннную ему поддержку Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель.

 
 
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Сербия хотела бы приобрести зенитно-ракетные комплексы С-300. Как сообщает сербский телеканал РТС, об этом заявил новый президент страны Александр Вучич.

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