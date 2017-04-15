Рублевая выручка «Газпрома» от поставок российского газа в Беларусь в 2018—2019 годах не снизится по сравнению с запланированной, сообщили ТАСС в управлении информации компании.

«В условиях возможного увеличения объемов потребления российского газа потребителями Беларусь, а также с учетом планируемой корректировки макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития России, рублевая выручка ПАО „Газпром“ от поставок российского газа в Беларусь в 2018—2019 годах не снизится по сравнению с запланированным уровнем», — сказали в управлении.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новаксообщил, что соглашение «Газпрома» с Беларусью, предусматривающее скидку на поставки российского газа в 2018—2019 годах, не подразумевает компенсации потерь компании.

«Постановка вопроса о том, что достигнутые договоренности о порядке формирования цен при поставке российского газа в Беларусь приведут в 2018—2019 годах к финансовым потерям „Газпрома“, не является корректной. Накопленный ранее потребителями Беларуси долг за поставленный российский газ погашен. В 2017 году поставки осуществляются строго в соответствии с действующим контрактом», — отметили в управлении.

Беларусь вела переговоры с Россией о снижении цен на газ с начала 2016 года, настаивая на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $ 73 за 1 тыс. куб. м вместо $ 132. В ответ на недоплату за поставленный газ Россия сократила поставки беспошлинной нефти.

В четверг Беларусь погасила более $ 726 млн долга за поставки российского газа, «Газпром» в ответ согласился в 2018—2019 годах привязать формулу цены газа для Беларуси к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.