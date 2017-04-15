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"Газпром" не потеряет рублевую выручку от поставок в Беларусь: доберут объемами
16.04.2017 17:56 — Новости Экономики | Tut.by
Рублевая выручка «Газпрома» от поставок российского газа в Беларусь в 2018—2019 годах не снизится по сравнению с запланированной, сообщили ТАСС в управлении информации компании.
«В условиях возможного увеличения объемов потребления российского газа потребителями Беларусь, а также с учетом планируемой корректировки макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития России, рублевая выручка ПАО „Газпром“ от поставок российского газа в Беларусь в 2018—2019 годах не снизится по сравнению с запланированным уровнем», — сказали в управлении.
Накануне министр энергетики РФ Александр Новаксообщил, что соглашение «Газпрома» с Беларусью, предусматривающее скидку на поставки российского газа в 2018—2019 годах, не подразумевает компенсации потерь компании.
«Постановка вопроса о том, что достигнутые договоренности о порядке формирования цен при поставке российского газа в Беларусь приведут в 2018—2019 годах к финансовым потерям „Газпрома“, не является корректной. Накопленный ранее потребителями Беларуси долг за поставленный российский газ погашен. В 2017 году поставки осуществляются строго в соответствии с действующим контрактом», — отметили в управлении.
Беларусь вела переговоры с Россией о снижении цен на газ с начала 2016 года, настаивая на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $ 73 за 1 тыс. куб. м вместо $ 132. В ответ на недоплату за поставленный газ Россия сократила поставки беспошлинной нефти.
В четверг Беларусь
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Накануне министр энергетики РФ Александр Новаксообщил, что соглашение "Газпрома" с Беларусью, предусматривающее скидку на поставки российского газа в 2018-2019 годах,...
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