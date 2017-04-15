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Закредитовались и затянули с модернизацией. Глава "Беллесбумпрома" о проблемах деревообработки

16.04.2017 20:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Предприятия деревообработки вошли в модернизацию, к итогам которой сейчас много претензий, в предбанкротном состоянии, а сама многомиллиардная модернизация отрасли неоправданно затянулась. Так председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров прокомментировал в программе «Контуры» на ОНТ претензии к отрасли.

«Когда брали заемные средства, в том числе кредиты, чтобы сделать первоначальный взнос, к примеру, на оборудование, как всегда не хватало денег. Закредитовались», — сказал Назаров.

При этом глава Банка развития, курирующего модернизированных деревообработчиков, Сергей Румас отметил, что сейчас только одно из девяти предприятий имеет отрицательную рентабельность.

«Превысили все мыслимые сроки и это легло дополнительным бременем. Мы начали возвращать по графику заемные средства, не имея продукта, продавая который мы бы получали деньги для возврата средств. Это беда наша — что растянули неоправданно», — признал Назаров. Проблему отсутствия оборотки для полной загрузки мощностей пришлось в том числе решать за счет Банка развития.

Напоминая про скандалы в отрасли, не обошли и недавнее задержание гендиректора одного из самых благополучных предприятий отрасли ОАО «Ивацевичидрев» Владимира Шульги ОНТ напомнило, что президент рассказал о том, как ему на Владимира Шульгу положили на стол целую папку с «железными материалами», где указывалось, с кем он встречался и как делил деньги.

А вот преемник Шульги, Александр Ильницкий, отметил, что предприятие работает с полной загрузкой, дипломатично обратив внимание, что надо работать над повышением рентабельности и снижением себестоимости.

 
 
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Предприятия деревообработки вошли в модернизацию, к итогам которой сейчас много претензий, в предбанкротном состоянии, а сама многомиллиардная модернизация...

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