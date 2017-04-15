Со встречи президентов Беларуси и России 3 апреля на уровне правительства состоялись две рабочие встречи и в итоге пакет из 13 документов подписан, заявил вице-премьер Владимир Семашко в интервью «Главному эфиру» на телеканале «Беларусь 1».





«Главное — восстановление объема поставок нефти. Уже со вторника пойдет восстановленный поток из расчета 24 млн тонн в год», — подчеркнул Семашко.

Он напомнил, что и раньше формально Беларусь имела право на переработку 24 млн тонн, но фактически по трубе Беларусь получала 23 млн тонн, а 1 млн тонн могла получить по железной дороге, но тарифы столько высоки, что это было символическое право, пояснил вице-пермьер. Колесная нефть была дороже на 60−70 долларов за тонну, то есть покупка ее оказывалась не выгодна.

Теперь, подчеркнул Семашко, Беларусь сможет получить все 24 млн тонн, выиграв на этом около 93 млн долларов в 2017 году. Кроме того, у Минска было обязательство поставлять 1 млн тонн бензинов в Россию, что тоже было накладно. «Сейчас российские НПЗ модернизировались и отпала необходимость поставлять его из Беларуси», — пояснил вице-премьер.Выигрыш от этого он оценил в 150 млн в этом году.

«До 2024 года проблема решена», — резюмировал Семашко.

По газу стороны подписали ценовое соглашение и соглашение о функционировании предприятия «Газпром трансгаз Беларусь». «Беларусь гарантировала определенные неизменные условия этому уже полностью иностранному предприятию», — отметил Семакшко, не вдаваясь в подробности .

Он также рассказал, что формула формирования цены для Беларуси осталась одна — все привязано к Ямало-Ненецкому округу. И путем понижающих коэффициентов цена для Беларуси будет снижаться. В частности, в 2017 году она составит 129 долларов, а было бы под 150, если бы цена формировалась на прежних принципах.