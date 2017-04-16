МИНСК, 16 апр — Sputnik. Изменения в белорусском законодательстве в рамках либерализации бизнеса предусматривают множество пунктов, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Владимир Колтович.

Проект декрета президента Беларуси Александра Лукашенко о либерализации бизнеса в республике на этой неделе был представлен на общественное обсуждение.



© Sputnik Владимир Федоренко Минэкономики рассказало подробности грядущей либерализации бизнеса

Как отметил в эфире телевидения замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, в рамках нового документа планируется упростить условия ведения бизнеса путем комплексного пересмотра требований. "Только пожарные требования мы сократили в десять раз", — привел пример Мицкевич.

Глава МАРТ также отметил, что декрет заметно упростит деятельность предпринимателей. Он привел несколько примеров грядущих изменений.

"Например, не надо будет согласовывать время работы заведений, только как круглосуточным заведениям. Не надо будет согласовывать меню, рецептуры, теперь кафе будут решать сами, можно ли приносить свой алкоголь — это был больной вопрос. Не надо будет больше регистрировать рекламные игры и согласовывать наружную рекламу", — привел пример Колтович.

Помимо прочего, для бизнеса планируется сократить и число проверок — в первую очередь для "добросовестных" игроков рынка. В целом же даже открыть собственное дело после принятия декрета будет значительно легче.