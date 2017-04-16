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Семашко назвал цену на российский газ для Беларуси на следующий год
16.04.2017 21:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Цена российского газа для Беларуси в 2018 году составит 129 долларов вне зависимости от конъюнктуры рынка, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье вице-премьер республики Владимир Семашко.
13 апреля белорусская делегация, которую возглавлял вице-премьер страны
© Sputnik Светлана Майорова
"Со вторника уже пойдут увеличенные поставки нефти из России в Беларусь. В перспективе — поставка 24 миллионов тонн ежегодно", — рассказал вице-премьер.
По словам Семашко, новые документы подразумевают ряд изменений. Так, в предыдущих соглашениях была прописана обязанность республики поставлять нефтепродукты назад в РФ.
"Это было невыгодно, но мы делали это. Сейчас российские НПЗ выполнили модернизацию и отпала необходимость поставлять Беларуси топливо в Россию. А с учетом того, что в РФ цены ниже, то для нас из-за поставок туда были издержки — более ста миллионов долларов", — отметил Семашко.
Вице-премьер уверен: с этим пакетом документов все вопросы в сфере вплоть до 2024 года решены.
"Осталась принципиальная форма привязки: сегодня все будет привязано к Ямало-Ненецкому автономному округу. Путем понижающих коэффициентов цена будет снижаться для Беларуси", — отметил Семашко.
Коснувшись газового вопроса, он также отметил, что без прошедших переговоров глав Беларуси и России цена на газ бы составила около 150 долларов. В 2019 же году цена составит 127 долларов, затем стороны заключат новый контракт на два года.
Ранее сообщалось, что выручка "Газпрома" в рублях от поставок в Беларусь в 2018-2019 годах не снизится по сравнению с запланированной.
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Как отметил вице-премьер Беларуси, увеличенные поставки российской нефти начнутся уже со вторника.
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