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Глава "Беллесбумпрома" рассказал о проблемах деревообработки

16.04.2017 21:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Предприятия деревообработки прошли модернизацию, к итогам которой сейчас много претензий, рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

На уходящей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко вновь поднял вопрос модернизации деревообработки в ходе посещения предприятия "Речицадрев". В эфире телевидения подробнее о проблемах отрасли рассказал глава концерна.

Глава "Беллесбумпрома" рассказал о проблемах деревообработки
© Фото: пресс-служба Совета министров Беларуси
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"Когда брали заемные средства, в том числе кредиты, чтобы сделать первоначальный взнос, к примеру, на оборудование, как всегда не хватало денег. Закредитовались", — признал Назаров.

Руководитель концерна признал, что по возвращению средств были превышены "все мыслимые сроки", что легло дополнительным бременем.

"Мы начали возвращать по графику заемные средства, не имея продукта, продавая который мы бы получали деньги для возврата средств. Это беда наша — что растянули неоправданно", — отметил глава "Беллесбумпрома".

Он подчеркнул, что оборотными средствами концерну помог Банк Развития.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам руководителя концерна, отрасли не хватило денег, и она "закредитовалась", к счастью, оборотными средствами помог Банк Развития.

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