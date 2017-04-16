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Минэкономики рассказало подробности грядущей либерализации бизнеса
16.04.2017 20:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр — Sputnik. После принятия декрета президента о либерализации предпринимательской деятельности темпы роста бизнеса в стране будут ускорены, заявил в эфире телеканала ОНТ глава департамента предпринимательской деятельности Минэкономики Беларуси Петр Арушаньянц.
Проект декрета президента Беларуси Александра Лукашенко о либерализации бизнеса в республике на этой неделе был
© Sputnik / Виктор Толочко
"Материальные и временные затраты сократятся, может, и до половины. А принятия решений ускорятся, как и темпы предпринимательской деятельности", — рассказал Арушаньянц.
По словам представителя Минэкономики, все процедуры будут максимально упрощены.
"Декретом будут установлены общие требования для всех по пожарной безопасности и санитарным нормам, они несложные. Если справляетесь — начините работать. Конечно, совсем без контроля оставлять нельзя", — отметил представитель Минэкономики.
Как отметил Арушаньянц, на бизнес давить нельзя. "Наша задача — дать бизнесу свободу", — заключил представитель Минэкономики и добавил, что в подобном виде как в проекте декрета бизнес не либерализирован нигде в постсоветских странах.
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Требования к предпринимателям в Беларуси обещают максимально упростить, а самому бизнесу планируют дать свободу.
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