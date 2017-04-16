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Ожидание-реальность. Жители ПВТ о «Клевер Парке»: «Семь высоток, куча семей, почему ни один «частник» не откроет здесь магазин? – это же золотая жила!»
17.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Марина
– Три года назад банки выдавали кредит на жилье под очень хороший процент. Мы решили воспользоваться возможностью и экстренно приступили к поиску варианта. Выбор был невелик. «Клевер Парк», новостройка на Юго-западе и еще один вариант, где продавалось практически готовое жилье. Квартиру выбирали по планировке.
Повторюсь, решение о покупке было спонтанным, квартиру купили практически не глядя, поэтому, когда я впервые приехала сюда посмотреть, что же мы все-таки строим, была в самом настоящем шоке. Разруха, стройка посреди поля, какие-то непонятные объекты вокруг – было реально страшно.
Однако застройщик обещал богатую инфраструктуру: гипермаркет, спортивный комплекс, сады, школы. Мол, не бойся, все будет. Так вот – нету. До сих пор во всем районе нет ни одного приличного магазина. От слова совсем. На первом этаже одной из высоток открыт мини-продуктовый. Ребята – молодцы, оперативно завозят то, чем интересуются. Недавно даже клубника была, но все-таки хочется нормального магазина. Инфраструктура здесь совсем слабая – на почту, в банкомат или аптеку надо ехать на автобусе.
– В остальном район мне очень нравится. Для жизни с детьми это место практически идеально. Детские площадки есть у каждого дома, рядом лес, парк камней, озеро, которое мы отвоевали у городских властей и сами восстановили.
70% – 80% жильцов – адекватные молодые люди, которые хотят что-то делать или хотя бы не против скинуться деньгами, чтобы улучшить качество жизни района. Есть, конечно, как и везде меньшинство, которые не убирают за своими собаками, мусорят и вытворяют неизвестно что. Но от этого не уйдешь.
– К качеству строительства вопросов нет. Единственное, что могу сказать – окна на балконе немного протекают. Но это, скорее, «косяк» данной серии домов МАПИДа. Ну еще плохая звукоизоляция – прекрасно слышим соседей с верхнего этажа. В остальном все хорошо. За три года, которые мы тут живем, плитка не отваливалась, стены не промерзали – все вроде бы нормально.
– Отдельно скажу о парковке – она идеальна! Территория двух домов закрыта шлагбаумом, площадки хватает всем. У нас никогда не возникает проблем с парковкой. Когда другие новоселы вынуждены покупать места на паркингах за безумные деньги, мы совершенно спокойно паркуется прямо у дома на огороженной территории. Это существенный плюс квартала.
Правда, сейчас ходит слух об уплотнении. И это ужасно. Мы все покупали квартиры в зеленом районе, окруженном лесами и парками, обещали – что здесь автономный городок, чтобы растить детей, в итоге разговоры о уплотнении. Это вообще, как понимать?
– Резюмируя все вышесказанное скажу: на данный момент здесь все прекрасно кроме инфраструктуры. Семь высоток, живет много семей, почему ни один частник не откроет здесь магазин? – это же золотая жила! Все жители будут счастливы, если здесь откроется хоть один хороший магазин.
Татьяна
– Я работаю в ПВТ, поэтому о строительстве комплекса узнала через корпоративную почту еще в 2013 году. К этому району приглядывались давно, нравилась сама идея IT-шного «городка». Так как сюда планировали переехать многие IT-компании, это было выгодное место с точки зрения работать недалеко от дома. Мало того – здорово, когда рядом живут люди примерно схожего достатка, с общими интересами и увлечениями, готовые к общению. Что-то из этих ожиданий оправдалось, что-то не совсем.
Район нравится и своей экологией. Через дорогу от комплекса лес – мы не единожды выбирались с друзьями на шашлыки, причем спонтанно. Тот же парк камней, конечно, нуждается в реконструкции, но для прогулок на свежем воздухе вполне подходит. Пока ребенок был совсем маленький, я очень любила там гулять с колясочкой.
Одно из главных преимуществ – огромные огороженные парковки. Места выделены на каждую квартиру и это, безусловно, отличный бонус в рамках сегодняшней острой ситуации с парковками в Минске.
– Если говорить о минусах, то меня, как маму маленького ребенка, совершенно не устраивает детская площадка у нашего дома. Во-первых, детей огромное количество, а площадка очень маленькая. Ее явно не хватает. Но самое главное – она установлена с рядом нарушений по технике безопасности. Смотрите сами – стойки качелей установлены таким образом, что ребенок, катаясь, вылетает на асфальтированные дорожки, по которым другие малыши ездят на велосипедах или самокатах. Это попросту опасно!
– Возмущает также отношение некоторых соседей. В целом, народ IT-шный и адекватный, но есть несколько людей, которые удивляют своей наглостью. Я не ожидала встретить здесь некультурных людей, их меньшинство, но оно как бельмо на глазу. К примеру, меня напрягает парковка автомобилей без соответствующих знаков на местах для инвалидом. Учитывая, что с местами у нас проблем нет, делается это только с одним мотивом – эти места шире, никто дверкой не ляпнет. То есть владелец переживает за свое авто больше, чем за человека, который, действительно, нуждается в этом месте.
– Встречались у нас и более неприятные инциденты, когда собаководы не убирали за своими животными. Собаки гадили на детских площадках, в лифтах или у подъезда. Однако с этой проблемой мы справились. По средствам камер видеонаблюдения, нарушителей удалось выявить, фото «преступления» были развешаны по подъездам, людям стало стыдно, больше подобное не повторялось. В отдельных случаях были получены даже извинения от хозяев собак.
– В целом район неплохой и комфортный для жизни. Наша самая большая проблема – отсутствие инфраструктуры. По десять-двадцать раз на дню к нам курсирует «Е-доставка», спасибо за то, что хотя бы есть такие службы! Магазин, банк, аптека – это необходимые условия для жизни людей. Мы очень ждем, когда эти структуры откроются в «Клевер Парке».
Наталья
– Переехали мы три года назад, когда этот дом только начинал строиться. «Клевер Парк» выбрали из-за расположения – раньше жили здесь недалеко на улице Руссиянова. Район очень нравится: рядом родители живут, много зелени, парков, никакой другой комплекс даже не рассматривали.
– Если говорить о квартале в целом, то все хорошо кроме инфраструктуры. С другой стороны – автомобили сейчас есть в каждой семье, съездить в магазин или поликлинику не проблема. Многие жильцы негодуют из-за СТО, которое есть рядом. Я так только рада. В квартале есть школа, детский сад – это здорово.
Претензии по качеству строительства были. Как только въехали были щели в окнах, еще что-то надо было доработать, но в течение первого года застройщик все недочеты устранил. Сегодня никаких претензий и нареканий к квартире у нас нет. В целом районом очень довольна.
Елена
– Здесь живем уже год. На выбор повлияла репутация застройщика – к тому моменту компания построила уже три дома, нам показалось, что довольно качественно. Были хорошие планировки, по цене устроило.
Оправдались ли ожидания спустя год? – не совсем. Обещали гипермаркет и спортивный комплекс – в итоге ни того ни другого у нас нет до сих пор. Нет даже аптеки, не говоря уже о банках и поликлиниках. Не хватает спортивных площадок, кроме песочницы для маленьких деток в квартале тоже ничего нет.
Из того, что нравится – тишина и зелень. Есть, где машину поставить и где погулять. Метро недалеко, но в тот же момент нет здесь какой-то городской суеты.
Ольга
– Въехали практически сразу же после постройки дома. Квартал выбрали из-за экологии: район зелёный, чистый, на окраине. Свою роль при выборе новостройки сыграла и огороженная территория, просторная парковка, неплохие планировки, адекватная стоимость квадратного метра.
Живем уже три года, в целом все нравится, беспокоит лишь перспектива уплотнения. Говорят, в лесу планируют построить какой-то заводик и две многоэтажки возвести у детского сада. По первоначальному проекту жилье планировалось со стороны Парка камней, но сегодня уже все переиграли, даже не согласовав проект с жильцами. Это расстраивает. В остальном все очень нравится – много детских площадок, много зелени, есть, где погулять. Выбором довольны.
Мнения жителей
Фото:Павел Садовский
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Ожидание-реальность. Жители ПВТ о «Клевер Парке»: «Семь высоток, куча семей, почему ни один «частник» не откроет здесь магазин? – это же золотая жила!»
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