Марина

– Три года назад банки выдавали кредит на жилье под очень хороший процент. Мы решили воспользоваться возможностью и экстренно приступили к поиску варианта. Выбор был невелик. «Клевер Парк», новостройка на Юго-западе и еще один вариант, где продавалось практически готовое жилье. Квартиру выбирали по планировке.

Повторюсь, решение о покупке было спонтанным, квартиру купили практически не глядя, поэтому, когда я впервые приехала сюда посмотреть, что же мы все-таки строим, была в самом настоящем шоке. Разруха, стройка посреди поля, какие-то непонятные объекты вокруг – было реально страшно.

Однако застройщик обещал богатую инфраструктуру: гипермаркет, спортивный комплекс, сады, школы. Мол, не бойся, все будет. Так вот – нету. До сих пор во всем районе нет ни одного приличного магазина. От слова совсем. На первом этаже одной из высоток открыт мини-продуктовый. Ребята – молодцы, оперативно завозят то, чем интересуются. Недавно даже клубника была, но все-таки хочется нормального магазина. Инфраструктура здесь совсем слабая – на почту, в банкомат или аптеку надо ехать на автобусе.



