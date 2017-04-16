Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в конституцию страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве. Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также рассчитывает, что совместными усилиями Беларусь и Турция будут и далее последовательно укреплять двустороннее партнерство в интересах своих народов.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию . Всего на 1,25 млн больше избирателей (51,3% против 48,7%) высказалось в пользу коренной реформы системы руководства страной, которую предложил Эрдоган.

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля за деятельностью президента. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, а глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд.