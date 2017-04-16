Белорусская делегация с 19 по 21 апреля примет участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

В состав вылетающей в США 18 апреля делегации, по информации БелаПАН, вошли руководящие работники экономических органов власти — Национального банка, Министерства финансов, Министерства экономики. Кроме этого, в Вашингтон отправится представитель Министерства иностранных дел.

Предполагается, что во время весенней сессии МВФ и Всемирного банка состоятся встречи белорусской делегации с представителями международных финансовых организаций, в ходе которых пройдут переговоры об условиях предоставления финансирования Беларуси.

«У белорусской делегации запланированы встречи в Вашингтоне с руководством МВФ, Всемирного банка, а также с представителями их профильных департаментов. Конечно же, в ходе переговоров с МВФ в Вашингтоне будут продолжены переговоры об условиях новой кредитной программы», — сообщил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

Он отметил, что пока предположения относительно сроков заключения кредитной программы делать преждевременно.

«Визит в Вашингтон покажет, какого прогресса в согласовании позиций в переговорах с МВФ достигнет белорусская делегация. В этом и состоит основная задача визита», — подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, в марте представители МВФ находились с рабочим визитом в Минске и встречались с Александром Лукашенко , однако по итогам переговоров официальных заявлений не прозвучало.

«После мартовской встречи с Лукашенко представители фонда отмечают, что готовность сотрудничать у белорусской стороны стала гораздо выше, чем осенью, но к чему это приведет, пока неизвестно», — сообщил БелаПАН источник, у которого недавно состоялась встреча с представителями МВФ.

Беларусь ведет переговоры с МВФ, необходимые для заключения кредитной программы с фондом, уже почти два года. Процесс этот начался еще весной 2015 года, когда белорусские власти в сотрудничестве со Всемирным банком стали готовить «дорожную карту» по реформированию экономики.

Однако в 2015—2016 годах, несмотря на длительные переговоры, сторонам не удалось выйти на подписание новой кредитной программы. В октябре 2016 года Лукашенко раскритиковал предложения МВФ о реформировании белорусской экономики, заявил, что они направлены на «удушение народа», и дал понять, что белорусская сторона никогда их не примет.

Между тем первый вице-премьер Василий Матюшевский спустя несколько месяцев, в феврале 2017 года, заявил, что по ключевым спорным вопросам в переговорах с МВФ, которые касаются повышение тарифов на коммунальные услуги и реформирования госсектора, удалось найти «развязки».