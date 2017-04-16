МИНСК, 17 апр — Sputnik. Россия, начиная со вторника, нарастит поставки нефти в Беларусь, сообщил вице-премьер республики Владимир Семашко.



© Sputnik Стрингер Сколько будет стоить российский газ для Беларуси?

В минувший четверг белорусская делегация в Москве подписала три протокола к межправсоглашениям с Россией. Один из документов, текст которого опубликован на российском портале правовой информации, закрепляет договоренности между Москвой и Минском в нефтяной сфере. В частности, в нем говорится, что поставки нефти в Беларусь ежегодно до конца 2024 года будут составлять 24 миллиона тонн, вся нефть будет поставляться трубопрооводным транспортом. Из этого объема 18 миллиона тонн будет поступать на переработку на белорусские НПЗ. С Беларуси также снимается обязательство поставлять в РФ ежегодно 1 миллион тонн высокооктановых бензинов.

"Самое главное (в белорусско-российских договоренностях — Sputnik) — это восстановление объемов поставки нефти. Со вторника пойдут уже увеличенные объемы поставки нефти в соответствии с балансом, который предусматривает (поставку в Белоруссию — ред.) 24 миллионов тонн нефти ежегодно до 2024 года включительно", — сказал Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1" вечером в воскресенье.

Символическое право

По его словам, ранее стороны оговаривали, что 23 миллиона тонн нефти поставляется трубопроводным транспортом, а 1 миллион тонн — железнодорожным. Однако, как отметил Семашко, в последние 2-3 года "железнодорожные тарифы так разбежались", что в результате издержки из-за высоких железнодорожных тарифов по сравнению с тарифами на прокачку трубопроводом составляли 60-70 долларов на каждой тонне.



© Sputnik Александр Кряжин Плюс копеечка: в Беларуси снова подорожало топливо

"Это было символическое право, этим не пользовались, потому что это было глубоко в убыток", — сказал вице-премьер, уточнив, что в новом нефтяном соглашении все 24 миллиона тонн будут поставляться до 2024 года включительно трубопроводным транспортом.

По его словам, это даст Беларуси "примерно 93 миллиона долларов в этом году в плюс".

Везти в РФ бензин больше не надо

Семашко добавил, что в соответствии с новыми договоренностями республика не будет обязана поставлять в Россию определенный объем нефтепродуктов. Он напомнил, что белорусским трейдерам было невыгодно продавать в России бензин.

"Сегодня благодаря модернизации своих заводов Россия полностью закрыла потребности (своего рынка — Sputnik) в высокооктановом топливе. Сегодня отпала необходимость поставлять России топливо из Беларуси", — сказал вице-премьер.

По его слова, для Минска "поставки в Россию — это были издержки, по факту прошлого года — более 100 миллионов долларов, 150 миллионов, например, в этом году".

Графики подписаны

В минувший четверг, сразу после погашения Минском газового долга и подписания протоколов, российская "Транснефть" заявила, что начнет наращивать поставки нефти в Беларусь, начиная с пятницы.

Как сообщили в концерне "Белнефтехим", стороны подписали индикативный баланс на поставку в Беларусь в 2017 году 24 миллионов тонн нефти, а также график прокачки нефти на второй квартал текущего года.

"В первом полугодии российская сторона поставит в Беларусь весь запрошенный объем нефти", — отметили в "Белнефтехиме".