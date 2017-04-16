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Депутат Марзалюк направил запрос в милицию о причинах задержания участников "Марша нетунеядцев"

17.04.2017 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк направил запрос начальнику УВД Могилевского облисполкома «с просьбой информирования о причинах задержания» участников прошедшего 15 марта в Могилеве «Марша нетунеядцев». Об этом депутат сообщил в ответ на обращение к нему могилевских правозащитников Александра Буракова, Бориса Бухеля и Алексея Колчина. Они, в частности, просили помочь в освобождении и реабилитации осужденных участников акции.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как сообщалось, в очередной акции против декрета № 3 «о тунеядцах» в Могилеве 15 марта приняли участие от 300 до 500 человек, в том числе Марзалюк, который выступил перед собравшимися. После акции около 10 человек были с применением силы задержаны, а впоследствии осуждены. Двое из них, Дмитрий Люнтов и Олег Метелица, арестованы на 15 и 12 суток соответственно.

В своем ответе Марзалюк указывает, что если задержанные нарушили законодательство, то административное взыскание наложено на них правомерно и меры по их освобождению и реабилитации не могут быть приняты.

При этом Марзалюк оставил без ответа вопрос авторов обращения, считает ли он справедливым, что участников митинга в Могилеве 15 марта, на котором выступал депутат, наказали штрафами и арестами, несмотря на его слова о демократии и соблюдении прав человека.

Ответ Марзалюк дал на русском языке, несмотря на то что законодательство об обращении граждан обязывает давать ответ на языке обращения, в данном случае белорусском. Как сообщил БелаПАН Александр Бураков, вероятно, правозащитники обратятся в соответствующие органы, чтобы привлечь депутата к ответственности за нарушение законодательства.

В настоящее время другой могилевский правозащитник, Александр Хамратов, потребовал от милиции привлечь к административной ответственности Игоря Марзалюка за участие в несанкционированном митинге против декрета президента № 3. Органы правопорядка начали дополнительную проверку действий депутата во время несанкционированного митинга в Могилеве.

 
Теги: Могилев
 
 
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При этом Марзалюк оставил без ответа вопрос авторов обращения, считает ли он справедливым, что участников митинга в Могилеве 15 марта, на котором выступал депутат,...

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