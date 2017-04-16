Европейцы смогут узнать вкус так называемого советского «копеечного» мороженого. Предприятие из Пуховичского района «Морозпродукт» после двух лет подготовки вошло в реестр компаний ЕС и получило разрешение на поставки. «Если бы нам не было это выгодно, то мы бы эту работу не начинали», — говорит помощник гендиректора компании по развитию Иван Добудько.





«По пятьсот» уже есть

В год «Морозпродукт» может выпускать до 18 тысяч тонн мороженого. Если считать в штуках, то это около 260 миллионов классического пломбира в вафельном стаканчике.

Большую часть белорусы съедают сами. Остальное идет на экспорт в Россию и Колумбию. В Латинскую Америку наше мороженое сорок дней идет по морю в специальных контейнерах. Иван Добудько уверяет, что даже с такой логистикой их продукт не проигрывает по цене на внешних рынках. В планах — накормить нашим пломбиром жителей ЕС, Китая, Вьетнама и Казахстана.

— Конечно, в последние годы мы заметили, что потребительский спрос упал. Это произошло на всех рынках и в Беларуси, и в России. Проседание ощутимое, но объясняется объективными экономическими причинами. Но сейчас начинается постепенный рост: покупатель вернулся, — уверяет помощник генерального директора Иван Добудько.



Иван Добудько

Несмотря на спад рынка, на простой предприятие не уходило. Все 650 человек работали и получили одну из самых высоких зарплат в районе. В сезон мороженого, а это с апреля по сентябрь, «по пятьсот» здесь уже получают.

Помимо производства мороженого, компания занимается дистрибьюторской деятельностью — завозит в Беларусь замороженные полуфабрикаты от российских и европейских производителей, а потом продает со своего склада.





Отсюда в магазины попадает замороженная чиабатта, донатсы, круассаны и слойки, которые магазины или общепит доводит до готовности, а потом продает как свежий хлеб. Среди прочего, отсюда по торговым точкам развозят куриные наггетсы, рыбные палочки пельмени и полуфабрикаты пиццы.

— Мы не дистрибьюторская компания, поэтому продажа этой продукции — не основная наша деятельность. Больший акцент мы все-таки делаем на мороженом, — рассказывает Иван Добудько.





Глазурь кислотного цвета может быть съедобной

Частное производство мороженого в Пуховичском районе появилось в 1998 году. С 2013-го для воспроизводства советских брендов мороженого здесь закупили новое итальянское оборудование. Фактически был построен новый современный завод.

На заводе уверяют, что современное «копеечное» мороженое делается практически по той же рецептуре, что и советский аналог 1984 года. Разве что какао в глазурь для эскимо добавляют больше.





— Три основные компонента мороженого — это молоко, масло и сахар. В составе еще есть ароматизатор ванилин, которым пользуются производители со времен Советского Союза. Это состав нашего пломбира, — рассказывает ведущий инженер-технолог предприятия Екатерина Борголь.

Конечно, в составе есть и необходимые для производства Е-добавки. На предприятии говорят, что в СССР их тоже добавляли в продукты. Но на упаковке потребителю об этом сообщали не всегда — закон не обязывал.





Основное сырье здесь белорусское. За границей закупают только красители и добавки — то, что у нас не производят. Местные технологи уверяют, что пугаться слишком ярких цветов на глазури не стоит. Оказывается, это не всегда химия.

— Поверьте, мы пользуемся только натуральными красителями. И, чтобы получить яркий и насыщенный цвет продукта, просто нужно не жалеть качественного сырья. Например, мы не жалеем лить в свой продукт натуральные соки в больших количествах. Хотя это и довольно дорого, — говорит инженер-технолог Екатерина Борголь.





Перед тем, как получить готовое мороженое, все компоненты смешивают в специальных цистернах. На профессиональном языке называют танками. Здесь же происходит пастеризация продукта, который потом отправляют на фасовку.

В стаканчики заливают так называемое мягкое мороженое — температура смеси всего минус пять градусов. Потом его на 30−40 минут отправляют «закаливаться». Из тоннеля оно уже выходит при температуре минус 18. И таким же холодным пломбир должен быть и в магазине.- Шоколад с эскимо не падает, потому что ледяное мороженое мы опускаем в теплую глазурь. Так все хорошо скрепляется, — объясняет инженер-технолог.











Сегодня на «Морозпродукте» выпускают около ста разных сортов мороженого. В том числе щербеты и фруктовый лед. Но больше половины производства — это классический пломбир.

Чтобы продавать в России аналоги советского мороженого, компании пришлось зарегистрировать там свой товарный знак. Тем не менее, производитель периодически находит подделки своего продукта.

— На Европу ассортимент будем зависимости от ситуации на рынке. Будем пробовать по заявкам работать. Предложим все, а что пойдет — жизнь покажет, — говорит Екатерина Борголь.



