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Белавиа внедрила сервис по общению с клиентами

17.04.2017 13:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Авиакомпания «Белавиа» внедрила сервис Blinger.io, который позволит производить сбор обращений от пассажиров из различных источников: мессенджеров, чатов и электронной почты, и направлять их напрямую в службу поддержки авиакомпании «Белавиа».

Данная возможность позволяет клиентам авиакомпании уточнить информацию или получить ответ на свой вопрос через удобный и привычный для него канал связи, не обращаясь по телефону в службу поддержки авиакомпании. В рамках сервиса сообщения будут агрегироваться со следующих мессенджеров: Telegram, VK, Facebook, WhatsApp, Kik, Viber, Skype, Twitter, а также LiveChat.

Такой способ общения с авиакомпанией будет актуален пассажирам, не проживающим в Беларуси или находящимся в роуминге за рубежом, так, сервис позволит сэкономить денежные средства на телефонные переговоры.

Кроме этого сервис позволяет сохранять историю всех запросов и обращений клиента в одном месте, то есть пассажиру не придется тратить время на дополнительные объяснения. Также ожидается, что использование данной технологии позволит снизить нагрузку на call-центр авиакомпании.

«Внедрение данного сервиса позволяет пассажирам связываться со службой поддержки авиакомпании «Белавиа» привычным для них способом. Пассажирам теперь не обязательно звонить по телефону, чтобы обратиться за помощью к специалистам авиакомпании. Для решения вопроса теперь достаточно выбрать наиболее удобный способ общения: онлайн-чат, мессенджер или электронную почту. Предлагая нашим пассажирам дополнительные возможности, мы стараемся сделать сервис более комфортным», – прокомментировал Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

На данный момент сервис работает в тестовом режиме.

«Мы очень рады, что благодаря нам, Belavia стала первой авиакомпанией в мире, которая начала обслуживать клиентов через все популярные мессенджеры. Надеюсь, что клиенты Belavia это оценят и будут активно использовать такую возможность», – поделился Артём Карпеченко, Директор по развитию Blinger.

Справка

Авиакомпания «Белавиа» – крупнейший авиаперевозчик Республики Беларусь. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 49 аэропортов 27 стран Европы и Азии. «Белавиа» создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 – членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» внедрила сервис Blinger.io, который позволит производить сбор обращений от пассажиров из различных источников: мессенджеров, чатов и...

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