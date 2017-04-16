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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 апреля 2017 года

17.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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2017 год, как и два предыдущих, пока проходит под знаком снижения цен на квартиры в Минске, однако его скорость далека от показателей прошлых лет. С начала года общий индекс цен предложения опустился на 3,7%, тогда как в 2016-ом к середине апреля цены уже упали на 11%, а в 2015-ом – на 8,9%.

Что касается минувшей недели, то снижение индекса составило 0,3%, в результате чего он достиг отметки в 1149 $/м2. Благодаря этому, 10-летний минимум цен обновился пятый раз подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 апреля 2017 года

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Впервые за 1,5 месяца небольшим ростом отметился первичный рынок. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1120 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 апреля 2017 года

Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 апреля 2017 года

Наметившаяся на предыдущей неделе тенденция по сокращению предложения пока не получила продолжения. Выставленных на продажу квартир на рынке снова стало больше - общий рост составил 0,8%. Тем не менее, достигнуть пикового значения, которое датировано началом апреля, не удалось.

Наибольший приток новых объектов был зафиксирован у 1- и 4-комнатных квартир, которых за неделю стало больше на 1,6-1,7%. Рост предложения у квартир с двумя и тремя комнатами был куда более скромным и составил 0,5% и 0,2%, соответственно.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 17 апреля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 апреля 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 апреля 2017 года

Шестую неделю подряд ценовая динамика остаётся отрицательной у всех типов квартир. Если сравнивать с предыдущей неделей, то снижение сильно замедлилось. У квартир с одной, двумя и тремя комнатами оно не превысило 0,2%, а 4-комнатные квартиры подешевели в среднем на 0,9%.

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 17 апреля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 апреля 2017 года

У трёх районов по итогам минувшей недели был отмечен рост среднего уровня цен. Среди них Заводской (+0,3%), Московский (+0,3%) и Советский (+0,9%). Советский район – единственный, где положительная динамика наблюдается весь последний месяц.

Что касается остальной части города, то наибольшей “просадкой” отметился Партизанский район (-1,5%). Снижение также было довольно ощутимым в Ленинском районе (-0,6%), в остальных случаях темпы колебались от 0,1% до 0,4%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 апреля 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 апреля 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 693 $/м2 (+0,1%), Витебск – 544 $/м2 (-0,7%), Гомель – 574 $/м2 (+0,2%), Гродно – 687 $/м2 (-0,4%), Могилев – 571 $/м2 (-0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,4% и составила 2 949 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,1% и составляет 1474 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 0,3% до 789 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 10 по 17 апреля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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