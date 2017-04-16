2017 год, как и два предыдущих, пока проходит под знаком снижения цен на квартиры в Минске, однако его скорость далека от показателей прошлых лет. С начала года общий индекс цен предложения опустился на 3,7%, тогда как в 2016-ом к середине апреля цены уже упали на 11%, а в 2015-ом – на 8,9%.

Что касается минувшей недели, то снижение индекса составило 0,3%, в результате чего он достиг отметки в 1149 $/м2. Благодаря этому, 10-летний минимум цен обновился пятый раз подряд.



