МИНСК, 17 апр — Sputnik. Белорусское нефтегазодобывающее объединение "Белоруснефть" обсуждает возможность реализации совместных проектов с российской нефтяной компанией "Русснефть", принадлежащей бизнесмену Михаилу Гуцериеву.



© Фото: пресс-служба президента Лукашенко пообещал Прокопене и Гуцериеву помощь и поддержку

Гуцериев известен в Беларуси как инвестор строительства калийного комбината на базе Нежинского месторождения калийных солей в Минской области, а также как инвестор в IT-сфере . Цифровые проекты Гуцериев реализует в партнерстве с белорусским бизнесменом Виктором Прокопеней.

"На минувшей неделе "Белоруснефть" посетила делегация ПАО "Нефтяная компания "РуссНефть" во главе с президентом компании Евгением Толочеком. Гости провели переговоры с руководством объединения, ознакомились с лабораторной базой и профильными отделами БелНИПИнефть, инновационными технологиями, комплексными проектами повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи, а также буровыми мощностями, техникой и производственной базой Тампонажного управления", — сообщили Sputnik в пресс-службе "Белоруснефти".

Там рассказали, что в поле зрения гостей попали также Белорусский газоперерабатывающий завод, работы по уникальной отечественной технологии СКИФ® на скважине №81 Мармовичского месторождения.

НК "Русснефть" была создана в 2002 году, она стала единственной крупной нефтяной компанией РФ, которая образовалась благодаря консолидации активов своих конкурентов, а не в результате приватизации. В создании компании принимал финансовое участие швейцарский трейдер Glencore.

Михаил Гуцериев, в отношении которого в 2007 году было возбуждено уголовное дело по целому ряду статей, после чего он был вынужден оставить пост главы компании и решил уйти в научную деятельность.

В январе 2010 года Гуцериев вернул контроль над 100% нефтяной компании. К середине апреля 2010 года все обвинения против бизнесмена были сняты, уголовные дела прекращены.