Геннадий Казаков освобожден от должности начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 17 апреля, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Геннадий Казаков. Фото: пресс-служба Министерства обороны Беларуси

Своим указом глава государства также согласовал назначение Геннадия Казакова директором ОАО «Агат – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».

О Геннадии Казакове известно немного. Он родился 4 января 1964 года в деревне Семукачи Могилевского района. В 1985 году с отличием окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи, с отличием. С 1985 по 1998 трудился на разных должностях в 86-й бригаде связи. С 1998 по 2000 год являлся слушателем Военной академии Республики Беларусь, которую окончил с отличием. В 2005 году был назначен начальником связи Вооруженных Сил - начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.