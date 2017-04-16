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Мингорисполком изменил заявленный формат проведения "Чернобыльского шляха"

17.04.2017 15:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мингорисполком изменил заявленный формат проведения 26 апреля традиционного «Чернобыльского шляха». Об этом стало известно 17 апреля после посещения горисполкома заявителями акции.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщил БелаПАН по итогам встречи один из заявителей — заместитель председателя Партии БНФ Игорь Ляльков, городские власти разрешили проведение «Чернобыльского шляха» в традиционном формате: сбор участников на площадке возле Академии наук и шествие до площади Бангалор.

Кроме маршрута горисполком изменил время начала акции — вместо заявленных 18.00 на 14.00.

Комментировать решение властей Ляльков не стал. Он сообщил, что 18 апреля состоится заседание оргкомитета «Чернобыльского шляха», после которого и будет принято решение, соглашаться или нет с предложениями Мингорисполкома.

Заявка на проведение мероприятия была подана в горисполком 3 апреля. Заявители просили 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, разрешить сбор участников акции возле театра оперы и балета и последующее шествие по улице Максима Богдановича к чернобыльской часовне, расположенной в районе площади Бангалор.

Подписи под заявкой кроме Лялькова поставили заместители председателей Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, движения «За Свободу» Юрий Мелешкевич, а также представители БХД Александр Ковальков и кампании «Говори правду» Виталий Лакотка.

В оргкомитет по проведению акции входят представители Партии БНФ и ее молодежной структуры «Моладзь БНФ», Объединенной гражданской партии, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «БХД», кампании «Говори правду», а также движений «За Свободу» и «Разам».

 
 
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Городские власти разрешили проведение "Чернобыльского шляха" в традиционном формате: сбор участников на площадке возле Академии наук и шествие до площади...

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