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Либерализация бизнеса: подробности от властей
17.04.2017 15:30 — Новости Экономики | БДГ
На минувшей неделе Александр Лукашенко
Сразу за этим сообщением чиновники рапортовали о том, что в Беларуси на общественное обсуждение внесен пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения
Обещают бизнесу также уменьшение количества проверок и полную отмену плановых: проверки будут проводиться вне плана и только по определенным основаниям, прописанным в отдельном документе. Предполагается введение в стране института налоговых консультантов. При этом на фоне либерализации государство намерено ужесточить ответственность владельцев бизнеса за соблюдение оставшихся после реформы требований.
Как заявил в эфире телеканала ОНТ глава департамента предпринимательской деятельности Минэкономики Беларуси Петр Арушаньянц, после принятия декрета президента о либерализации предпринимательской деятельности, темпы роста бизнеса в стране будут ускорены. Представитель Минэкономики пообещал бизнесу свободу и внимание государства, но отметил, что оставить предпринимателей совсем без контроля государство не сможет.
Как рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Владимир Колтович, декрет заметно упростит деятельность предпринимателей: не надо будет согласовывать время работы заведений, (исключение - для круглосуточных заведений), общепиту не надо будет согласовывать меню, рецептуры, а кафе будут решать сами, можно ли приносить посетителям свой алкоголь, также не надо будет регистрировать рекламные игры и согласовывать наружную рекламу.
Как
По итогам общественного обсуждения проекты будут доработаны и в установленном порядке внесены на рассмотрение президенту. Предложения по документам можно направлять до 12 мая 2017 года, для этого на сайте предлагается форма для обратной связи. Власти обещают учесть лучшие из предложений.
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На минувшей неделе Александр Лукашенко анонсировал «революционные решения» по раскрепощению в стране деловой инициативы.
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