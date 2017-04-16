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Белорусская делегация поедет в Вашингтон на переговоры с МВФ

17.04.2017 15:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Делегация Беларуси примет участие в работе весенней сессии Советов управляющих международного валютного фонда (МВФ), которая будет проходить 19-23 апреля в Вашингтоне (США), сообщили Sputnik в Национальном банке страны.

Белорусская делегация поедет в Вашингтон на переговоры с МВФ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск и МВФ уже больше года ведут переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере до 3 миллиардов долларов. Ставка по кредиту может составить немногим более 2%, срок кредита — десять лет. Ранее белорусские власти сообщали, что уже согласовали с МВФ все условия начала программы, кроме темпа роста тарифов на ЖКХ и транспорт, а также о совершенствовании работы госсектора.

"Белорусская делегация отправится в Вашингтон, чтобы принять участие в работе весенней сессии Совета управляющих МВФ. Ее возглавит зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц. Кроме него, в состав делегации войдут представители ряда министерств и ведомств страны", — сообщили в Нацбанке.

В частности, участвовать в переговорах с руководством Фонда будут также представители Минфина, Минэкономики, МИД Беларуси и ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Между тем, сообщили Sputnik экономические эксперты в Минске, после достижения договоренности с РФ о выделении межгосударственного кредита в размере до одного миллиарда долларов и возобновлении финансирования по линии ЕФСР, получение кредита от МВФ становится для белорусских властей менее актуальной задачей.

"Не исключено, что Минск пойдет на попятную в чувствительных для него социальных вопросах. Тем более, что это соответствует требованиям президента, который сказал, что стране нужны не крутые реформы, а повышение эффективности уже действующей модели экономики", — отметили эксперты.

Как ранее сообщал Sputnik, весенняя сессия совета управляющих МВФ и группы Всемирного банка должны пройти в Вашингтоне 21-23 апреля.

В марте президент Беларуси встречался с главой миссии МВФ по республике Питером Долманом, однако пресс-служба главы государства достаточно скупо сообщила, о чем шла речь на этой встрече.

Некоторую ясность в этот вопрос внес официальный представитель МВФ Джерри Райс, который сообщил, что Лукашенко и Долман обсуждали экономическую ситуацию в стране и темпы реформ, которые Беларусь должна осуществить для начала программы. Также шла речь о поддержке государства социально уязвимых слоев населения, которые наиболее пострадают от реформ.

В конце декабря премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков пояснил, что Минск выступает за более плавные реформы, тогда как МВФ хотел бы "более крутой динамики".

 
Теги: Минск
 
 
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Возглавит делегацию зампред правления Нацбанка, в состав делегации войдут представители Минфина, МИД, Минэкономики и Банка развития.

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