За два года стороны так и не выработали согласованную программу реформ, и белорусский руководитель не дает гарантий выполнения такой программы.

19-21 апреля белорусская официальная делегация (министры экономики, финансов и иностранных дел, а также председатель Нацбанка) отправляется в Вашингтон на очередной раунд переговоров с МВФ. Предмет переговоров, которые длятся уже с весны 2015 года, все тот же – выделение кредита на 3,5 млрд долларов.

Последний раунд переговоров прошел в Минске в марте, однако стороны по его итогам не проводили официальных переговоров.

"МВФ хочет гарантий"

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб называет две причины, по которым МВФ не выделяет кредит Беларуси:

- МВФ может дать кредит только под согласованную программу реформ. А во-вторых, МВФ хочет, чтобы эта программа была подписана президентом – нужны гарантии необратимости реформ. Пока Беларусь не эти условия не пошла, потому до сих пор Беларусь и не увидела кредит МВФ.

- Ни одно из условий Беларусь не выполнила…

- На данный момент – нет. Такое письмо подписывается непосредственно перед выделением денег. Возможно, оно появится после апрельских переговоров, а возможно – и не появится – сейчас все зависит от решений белорусского руководства.

- Какие положения программы реформ являются камнем преткновения для белорусской стороны?

- Один из главных моментов – реструктуризация госсектора, предельно неэффективного, который генерирует проблемы для белорусской экономики. Складывается впечатление, что наверху еще не разглядели, что госсектор действительно неэффективный, что именно он является главной проблемой структурных реформ в экономике. Возможно, официальный Минск надеется на внешний фактор: цена на нефть вырастет, Россия даст денег, начнет покупать белорусскую продукцию – и белорусская экономика снова заколосится. На самом верхнем уровне, от которого ждут подписания программы, нет глубины понимания всей глубины проблем, которые в числе и МВФ предлагает решать.

Переговоры уже длятся два года, а четких сигналов о скором их завершении пока не видно.

"Безвыходная ситуация уже наступила"

Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич считает, что Беларуси нельзя давать кредиты на поддержание статус-кво экономики.

- Если президент страны заявляет, что созданная им экономическая модель является лучшей в мире, а Международный валютный фонд говорит, что даст деньги только под программу отказа от этой модели, перехода на рыночную, то вообще ехать в Вашингтон нечего. Сколько раз Лукашенко говорил: я не допущу никаких преобразований, никаких реформ, согласен только лелеять, совершенствовать, подкрашивать существующую модель. В том и состоит главная причина. Никаких особых требований МВФ не выдвигает: требует эффективной экономики, чтобы убыточное производство не содержалось за счет прибыльного, чтобы перестроить управление госкомпаниями. Кое-что даже и выполнено: на макроуровне стабилизирован валютный курс, значительно улучшены показатели уровня инфляции. Но этого явно недостаточно. Рынок ценных бумаг вообще отсутствует. Читаю иногда постановления правительства, везде – рынок, рынок, рынок… А ведь никакого рынка нет: нет торговли ни акциями, ни облигациями госкомпаний, которые официально названы акционерными обществами.

- При отсутствии желания проводить реформы все переговоры обречены на провал?

- Думаю, что в силу безвыходности ситуации Лукашенко, быть может, откажется от своих заявлений и пойдет на изменение экономической модели. Если не пойдет – нам нельзя давать кредиты, которые пойдут на поддержание статус-кво неэффективной модели. Нам нужны кредиты на оживление экономики. В Беларуси уже третий год падает уровень населения.

- А когда наступит "безвыходная ситуация"?

- Она уже наступила. Но Россия уже заявила, что даст 1 миллиард кредита, и еще один миллиард на другие цели, льготные цены на газ, выручит с нефтью. Если Россия даст деньги на поддержание статус-кво, то мы можем и не идти на реформы: мы будем плохо дышать, но статус-кво не ведет к революции - голода в стране нет.