ВВП Беларуси в январе-марте 2017 года вырос на 0,3% к аналогичному периоду прошлого года, составив 22,435 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат. В январе-феврале падение составляло 1%.

Объем промышленного производства увеличился за квартал на 4,3%, составив 21,1 млрд рублей. Сельхозпроизводство за три месяца выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% — до 2,209 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал в январе-марте упали на 6,5% — до 3,351 млрд рублей. Розничный товарооборот снизился на 1,4% — до 8,493 млрд рублей.

По официальному прогнозу, ВВП в Беларуси в 2017 году должен вырасти на 1,7%. В прошлом году экономика Беларуси упала на 2,6%.

Еще в начале апреля министр экономики Беларуси Владимир Зиновский отмечал , что по итогам квартала ВВП будет чуть ниже прогнозного уровня (минус 0,4% к первому кварталу прошлого года) из-за недопоставок нефти. Пессимистичный прогноз не оправдался.

МВФ прогнозирует снижение ВВП Беларуси по итогам 2016 года на 3%, а в 2017-м — на 0,5%, Всемирный банк — на 3% и 1% соответственно.