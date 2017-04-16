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ВВП Беларуси вырос за квартал на 0,3%
17.04.2017 17:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. ВВП Беларуси в январе-марте 2017 года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,3% и составил в текущих ценах 22,4 миллиарда рублей, сообщает Национальный статистический комитет.
© AFP/ MANDEL NGAN
По данным Белстата, за три месяца этого года в промышленности был достигнут рост на 4,3%, в аграрной сфере прирост составил 1,7%.
В то же время инвестиции в основной капитал показали снижение на 6,5%, розничный товарооборот снизился на 1,4%, в то время как оптовая торговля выросла на 0,2%.
Из данных Белстата следует, что в экономике Беларуси впервые с начала года был получен экономический рост. Так, в январе ВВП страны показал снижение на 0,5%, за два месяца рецессия в белорусской экономике углубилась до 1%.
Между тем, согласно макропрогнозу на 2017 год, в первом полугодии этого года ВВП страны должен вырасти на 0,2%, по итогам года прирост должен составить 1,7%.
Большинство международных финансовых институтов прогнозируют снижение ВВП Беларуси в этом году. Пессимистичнее всех прогноз МВФ, Всемирный банк ждет снижения на 0,5%.
В то же время аналитики ЕАБР ожидают роста ВВП на 1%.
Ранее в правительстве Беларуси отмечали, что главной причиной падения ВВП страны является неурегулированный спор с РФ по нефтегазовой тематике. Этот спор разрешился 3 апреля 2017 года на переговорах двух президентов в Санкт-Петербурге.
Во вторник РФ должна нарастить поставки нефти в Беларусь до планового показателя 24 миллиона тонн в год.
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Промпроизводство в январе-марте выросло на 4,3%, в АПК достигнут прирост на 1,7%, инвестиции и розничный товарооборот показали снижение.
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