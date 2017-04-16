Национальный статистический комитет опубликовал самую свежую статистику по белорусской экономике. Согласно данным Белстат, экономика в Беларуси в первом квартале выросла очень незначительно.

ВВП и промпроизводство

В первом квартале 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,3% к уровню I квартала 2016 г. Белстат отмечет, что это первая оценка ВВП. В Беларуси после первой оценки данные могут меняться. Сообщается также, что индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%.

Напомним, что ранее глава Министерства экономики Беларуси Владимир Зиновский сообщил , что ВВП страны по итогам первого квартала будет ниже прогнозного показателя на 0,2-0,3%.

Рассказал Национальный статкомитет и про промышленное производство, которое многие годы висело балластом на экономике. Так, по последним данным, в 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за I квартал 2017 г. превысил уровень I квартала 2016 г.

Наибольший прирост наблюдался в производстве химических продуктов – на 23,5%; производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – на 19,7%; производстве электрооборудования – на 11,5%. В I квартале 2017 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 21,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню I квартала 2016 г. Индекс промышленного производства за март 2017 г. к марту 2016 г. составил 106,7%; за март 2017 г. к февралю 2017 г. – 114%.

Сельское хозяйство показывает скромный рост

В январе-марте ткущего года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2 209,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом прошлого года в сопоставимых ценах на 1,7%. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции 2 118,5 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 451,3 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем за январь-март 2016 г., молока произведено 1 685,8 тыс. тонн (на 2,8% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 426,2 тыс. тонн и по сравнению с январем-мартом 2016 г. увеличилось на 1,8%, молока произведено 1 634,4 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 апреля 2017 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, в том числе коров – 1,4 млн голов. Поголовье свиней составило 2,8 млн голов.

При этом в общем для Беларуси остается актуальной проблема дебиторской и кредиторской задолженности. Так, за январь-февраль этого года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 8,8%, рентабельность продаж – 7,1%.

Дебиторская задолженность на 1 марта 2017 г. составила 30 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,6 млрд рублей, или 25,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2017 г. составила 38,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,2 млрд рублей, или 18,7% от общего объема кредиторской задолженности.