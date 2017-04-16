Глава МИД России Сергей Лавров поддержал белорусского кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ Елену Купчиной. Как сообщает МИД РФ , слова поддержки Лавров высказал во время личной встречи.



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«Была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее генерального секретаря, — сообщает пресс-служба российского дипведомства. — С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату».

Напомним, Елена Купчина сейчас занимает пост постоянного представителя нашей страны при ОБСЕ, посла Беларуси в Австрии. Беларусь выдвинула ее кандидатуру на пост Генсека ОБСЕ в начале марта.

«Это решение продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ в интересах всех государств-участников. В ситуации острых региональных конфликтов, роста противоречий между мировыми игроками, роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе снова крайне важна», — прокомментировал инициативу белорусской стороны пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера (Италия) заканчиваются 30 июня 2017 года. Соперниками Купчиной являются бывший министр иностранных дел Казахстана (Ерлан) Идрисов, экс-глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший глава МИД Финляндии Илкке Канерва, бывший еврокомиссар по расширению ЕС Штефан Фюле, экс-постпред Швейцарии при ОБСЕ Томас Гренингер.