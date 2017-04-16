﻿ Туркменистан объявил тендер на строительство калийного завода за 1,4 млрд долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туркменистан объявил тендер на строительство калийного завода за 1,4 млрд долларов

17.04.2017 19:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Туркменистан объявил тендер на строительство Карабильского горнорудного калийного комплекса по производству хлорида калия стоимостью $1,4 млрд. Об этом пишет RNS со ссылкой на Reuters.

Источники Reuters сообщают, что Карабильское месторождение по размеру сопоставимо с Гарлыкским, чьих запасов хватит на 50 лет для выработки 1,4 млн тонн продукции в год. Крайний срок подачи тендерных предложений — 26 июня 2017 года, сообщили в «Туркменхимии».

Как сообщалось ранее, официально начал работу Гарлыкский горно-обогатительный комбинат — совместный проект Беларуси и Туркменистана. Контракт на его строительство был подписан белорусским генподрядчиком «Белгорхимпром» и государственным концерном «Туркменхимия» в 2010 году. Стоимость проекта оценили в $1 млрд.

Накануне его открытия белорусский вице-премьер Анатолий Калинин сообщил, что белорусским специалистам поступают новые предложения из Юго-Восточной Азии.

Кроме того, добавил он, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат — в 40 км от Гарлыкского ГОК. «У них большие залежи, и там планируется построить еще один комбинат. Мы сейчас приступаем к переговорам. Будем смотреть в зависимости от цены и предложений», — пояснил заместитель премьер-министра.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Источники Reuters сообщают, что Карабильское месторождение по размеру сопоставимо с Гарлыкским, чьих запасов хватит на 50 лет для выработки 1,4 млн тонн продукции в год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лавров поддержал белорусского кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика