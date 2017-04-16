Туркменистан объявил тендер на строительство Карабильского горнорудного калийного комплекса по производству хлорида калия стоимостью $1,4 млрд. Об этом пишет RNS со ссылкой на Reuters.

Источники Reuters сообщают, что Карабильское месторождение по размеру сопоставимо с Гарлыкским, чьих запасов хватит на 50 лет для выработки 1,4 млн тонн продукции в год. Крайний срок подачи тендерных предложений — 26 июня 2017 года, сообщили в «Туркменхимии».

Как сообщалось ранее, официально начал работу Гарлыкский горно-обогатительный комбинат — совместный проект Беларуси и Туркменистана. Контракт на его строительство был подписан белорусским генподрядчиком «Белгорхимпром» и государственным концерном «Туркменхимия» в 2010 году. Стоимость проекта оценили в $1 млрд.

Накануне его открытия белорусский вице-премьер Анатолий Калинин сообщил , что белорусским специалистам поступают новые предложения из Юго-Восточной Азии.

Кроме того, добавил он, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат — в 40 км от Гарлыкского ГОК. «У них большие залежи, и там планируется построить еще один комбинат. Мы сейчас приступаем к переговорам. Будем смотреть в зависимости от цены и предложений», — пояснил заместитель премьер-министра.