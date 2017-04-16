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Туркменистан объявил тендер на строительство калийного завода за 1,4 млрд долларов
17.04.2017 19:14 — Новости Экономики | Tut.by
Туркменистан объявил тендер на строительство Карабильского горнорудного калийного комплекса по производству хлорида калия стоимостью $1,4 млрд. Об этом
Источники Reuters сообщают, что Карабильское месторождение по размеру сопоставимо с Гарлыкским, чьих запасов хватит на 50 лет для выработки 1,4 млн тонн продукции в год. Крайний срок подачи тендерных предложений — 26 июня 2017 года, сообщили в «Туркменхимии».
Как сообщалось ранее,
Накануне его открытия белорусский вице-премьер Анатолий Калинин
Кроме того, добавил он, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат — в 40 км от Гарлыкского ГОК. «У них большие залежи, и там планируется построить еще один комбинат. Мы сейчас приступаем к переговорам. Будем смотреть в зависимости от цены и предложений», — пояснил заместитель премьер-министра.
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Источники Reuters сообщают, что Карабильское месторождение по размеру сопоставимо с Гарлыкским, чьих запасов хватит на 50 лет для выработки 1,4 млн тонн продукции в год.
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