Впервые за историю белорусско-финских отношений Минск посетил министр внешней торговли и развития Финляндии. Кай Мюккянен перед отлетом из страны 13 апреля посетил Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Там мы и смогли пообщаться с министром о белорусско-финских инвестиционных планах, проекте БелАЭС, секретах финского успеха в IT и том, как могут повлиять разгоны акций протеста в Беларуси на экономические отношения с Европой.





С собой Кай Мюккянен привез делегацию финского бизнеса — представителей трех компаний, работающих в сфере энергетики (Wärtsilä, Valmet и KPA Unicon), компании Safegate, которая специализируется на освещении взлетных полос аэропортов, розничной сети Kesko и производителя промышленной химии, полимеров и пластика Telko.

— На встрече с первым вице-премьером Василием Матюшевским вы сказали, что Финляндия готова увеличить инвестиции в Беларусь. Есть какие-то конкретные проекты?

— В конце концов инвестиции зависят от компаний. Но как правительство мы здесь для того, чтобы проложить дорогу, помочь им прийти в Беларусь. Например, наша вторая по размеру сеть розничной торговли Kesko владеет большей частью гипермаркетов ОМА и планирует расширять эту сеть новыми инвестициями на десятки миллионов евро. Компания Olvi владеет основным пакетом акций «Лидского пива».

Финский бизнес может прийти в модернизацию белорусской энергетики. Например, это касается пиково-резервных электростанций, создание которых повысит стабильность

национальной энергосистемы в условиях изменяющихся нагрузок, и будет особенно актуальным после увеличения доли атомной энергии в энергетическом балансе страны. Мы сталкиваемся с этими вызовами в Финляндии и можем предложить вам наш опыт.

Есть также компании, которые инвестируют в развитие вашего аэропорта, но основной потенциал — в энергетике. Здесь уже работают такие финские энергетические компании, как Wärtsilä, Valmet и KPA Unicon.

— Заключались ли какие-то соглашения в рамках вашего визита?

— Нет, и у нас в этот раз не было такого намерения. Мы хотели на высоком, министерском уровне донести ожидание, что к нашим инвесторам будет равноправный подход. Я имею в виду единые правила при доступе к тендерам в энергосекторе и возможности для новых инвестиций.

— Вам дали такие гарантии?

— Мы увидели позитивные сигналы от белорусского правительства. Они заинтересованы в том, чтобы финский бизнес тут успешно развивался вместе с теми инвестициями и технологиями, который он с собой приносит.



Мюккянен осматривает макет Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

— Белорусский экспорт в Финляндию в прошлом году упал почти вдвое — до 16,6 млн долларов. За счет чего можно это исправить? Есть какие-то экспортные позиции, которые могут вас заинтересовать?

— Я думаю, в первую очередь сырье и продукты питания. Я упомянул это на встрече в белорусском правительстве: если у вас есть компании, которым мы можем помочь на финском или европейском рынке, дайте нам знать.

— Они что-то упомянули в ответ?

— Да, но не так много предложений, как мы привезли в Беларусь. Думаю, в будущем ситуация сбалансируется.

— Вы наверняка слышали о последних политических событиях в Беларуси, которые были не очень тепло восприняты в ЕС. Как это может повлиять на наши экономические связи с Финляндией и Евросоюзом?

— Все зависит от того, что произойдет дальше. Если это начало более жесткого отношения к гражданскому обществу, демонстрантам, СМИ, тогда по обычным процедурам ЕС это повлияет на готовность Евросоюза финансировать проекты в Беларуси. Мы конструктивно обсудили этот вопрос с вашим правительством, и наша позиция была услышана. Никто не заинтересован в том, чтобы испортить начало налаживания отношений и улучшения условий для инвестиций.





Насколько мы понимаем, то, что произошло за последний месяц, — это быстрая реакция на протесты, которые были вызваны некоторыми экономическими инициативами. Но все зависит от дальнейших событий.

— То есть, если произошедшее было короткой вспышкой гнева, то вы сможете про это, по сути, забыть?

— Мы обеспокоены массовыми задержаниями демонстрантов и проблемами, с которыми сталкиваются журналисты. Это сдерживает европейские финансовые институты от ускорения своих отношений с Беларусью. Но мяч на стороне белорусских властей.

— Насколько Финляндии интересен проект БелАЭС? Можете ли вы стать покупателем энергии?

— Это очень далекая перспектива, мы пока ее не обсуждали. Финляндия — часть системы NordPool (биржевой рынок электроэнергии стран Северной Европы. — TUT.BY), поэтому все будет зависеть от подключения БелАЭС к этой системе.

Что касается сотрудничества в этом большом атомном проекте, то некоторые финские компании уже участвуют в строительстве резервных электростанций около БелАЭС. Наши технологии в этой сфере считаются надежными и конкурентоспособными.





— Финляндия разделяет озабоченность Литвы безопасностью проекта? Как относитесь к идее Вильнюса блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС?

— Мы, разумеется, очень пристально наблюдаем за любым строительством АЭС около Финляндии. Это касалось, к примеру, и российской станции в Сосновом Бору (Ленинградская область. — TUT.BY). Но здесь важно, чтобы мы смотрели на вопросы безопасности как на вопросы безопасности, экспертным взглядом. Политическое решение, использовать атомную энергетику или нет, — это суверенное дело государства.

— А идея блокады поставок?

— Мы не обсуждали этот вопрос, и для нас он сегодня не стоит на повестке дня.



— В Европе сейчас идут большие дискуссии о целесообразности использования атомной энергии, некоторые страны закрывают свои АЭС. Вы лично как к этому относитесь?

— Атомную энергию можно использовать безопасно. В Финляндии мы инвестируем в две АЭС, и это намного лучше, чем использовать уголь или природный газ для производства электричества.

Но важно вкладывать в безопасность и в создание независимого регулятора — как строительства, так и эксплуатации АЭС. Если у вас идеальная станция, но она работает не по самым лучшим стандартам, она становится опасной. Это важнейшая работа, которую финское правительство начало еще в 80-е годы, когда еще СССР строил нам АЭС.

— Финский IT-сектор считается одной из глобальных историй успеха. Беларусь тоже хочет сделать ставку на это направление. В чем ваш секрет?

— Я, кстати, стал намного оптимистичнее смотреть на белорусский IT-сектор после того, как вчера посетил англоязычную конференцию Venture Day Minsk в Национальной библиотеке, где сотни молодых людей представляли свои стартапы. Я спросил у финских IT-гуру, и они мне подтвердили, что лучшие кодеры приезжают из Беларуси. У вас есть огромный потенциал сильного инженерного и математического образования. Это, кстати, актуально и для Финляндии.

Для нас самих бум стартапов в Финляндии стал сюрпризом. В прошлом ноябре на конференцию Slush в Хельсинки приехало около 20 тысяч стартапов. Наш секрет — это вложение в высококлассное образование и создание Финского инновационного фонда. Раньше он работал в основном с научными разработками крупных компаний, но теперь начал ориентироваться и на финансирование маленьких стартапов.



