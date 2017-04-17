В новом выпуске проекта «Закон по полкам» прозвучат ответы на вопросы о замене старой ТТН новой из-за множественных ошибок, возможности использования платежного терминала без кассового аппарата и подаче налоговой декларации вместо электронной.

Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный ответит на вопросы представителей малого и среднего бизнеса. Программа выйдет в эфир в понедельник, 17 апреля, в 15.00. Следить за эфиром можно также в прямой трансляции на странице портала TUT.BY в социальной сети Facebook . В комментариях принимаются вопросы в прямой эфир.

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