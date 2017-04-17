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"Закон по полкам" об ошибках в ТТН и платежном терминале без кассового аппарата
17.04.2017 14:10 — Новости Экономики | Tut.by
В новом выпуске
Юрист, основатель группы бизнес-консультантов
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В новом выпуске проекта "Закон по полкам" прозвучат ответы на вопросы о замене старой ТТН новой из-за множественных ошибок, возможности использования платежного...
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