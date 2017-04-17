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Тепленькая пошла: Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь
18.04.2017 00:13 — Новости Экономики | БДГ
С сегодняшнего дня Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь до 24 млн тонн в год. Эксперты позитивно оценивают этот шаг, считая, что он оздоровит ситуацию в экономике, а российская нефть остается самой выгодной.
Вопрос решен до 2024 года
Договоренности с Россией гарантируют обеспечение поставок в Беларусь нефти в объеме 24 млн т ежегодно до 2024 года включительно,
«Подписав документы по нефти, мы решили проблему до 2024 года включительно», — сказал он.
Все 24 млн тонн нефти будут поставляться нефтепроводным транспортом, тогда как ранее предусматривалось, что 1 млн тонн поставлялся железнодорожным.
Также с Беларуси сняли обязательство поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год, в основном высокооктанового бензина. «Для нас это были издержки, если взять по факту прошлого года — более 100 млн долларов, поэтому это очевидный выигрыш для наших НПЗ и бюджета», — добавил вице-премьер.
По его словам, цена на российский газ для Беларуси в 2018 году
Положительный момент для финансовой системы Беларуси
Экономисты оценивают выход из нефтегазового конфликта с Россией как положительный и считают, что это позитивно скажется и на финансовой системе Беларуси.
«Решение проблемы с долгом за газ — это абсолютно положительный момент. Достаточно удивительно, почему это так долго решалось», — сказал в эфире Primus.by председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.
По его мнению, разрешение этих проблемы и выход с Россией на нормальные, прагматичные отношения «однозначно будет способствовать стабилизации состояния ситуации в Беларуси, это положительно скажется на состоянии нашей финансовой системы».
Самая выгодная нефть
«Поставки нефти были ограничены, так как Беларусь не рассчиталась за газ. Сейчас с этим проблем нет, и 24 млн тонн Беларуси гарантированы, пока не возникнет конфликта», — сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок.
Эксперт пояснила, что поставки нефти в Беларусь всегда были выгодны для российских компаний, и они сохраняют свою выгоду. «Ограничения поставок были введены не потому, что они были выгодны, это была своего рода компенсация за недоплату за газ», — добавила Татьяна Маненок.
Она подчеркнула, что проекты по альтернативным поставкам нефти будут временно отложены. «Любая альтернатива будет проигрывать российской нефти», уверена эксперт.
В частности, она напомнила, что российская нефть беспошлинная, есть отлаженная логистика. «Беларусь фактически находится на российской трубе, благодаря этому логистика нефти из России — самая выгодная», — добавила экономический обозреватель.
С другой стороны эксперт не исключила, что Беларусь вернется к этим проектам, в случае, если цена российской нефти на следующем этапе после налогового маневра приблизится к мировым. «В таком случае будет выгодно рассмотреть альтернативные варианты. Поэтому это нормально, что Беларусь опробовала маршруты поставок», — отметила она.
«Пока самая выодная — российская нефть», — заключила Татьяна Маненок.
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С сегодняшнего дня Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь до 24 млн тонн в год. Эксперты позитивно оценивают этот шаг, считая, что он оздоровит ситуацию в...
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