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Тепленькая пошла: Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь

18.04.2017 00:13 — Новости Экономики | БДГ  
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С сегодняшнего дня Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь до 24 млн тонн в год. Эксперты позитивно оценивают этот шаг, считая, что он оздоровит ситуацию в экономике, а российская нефть остается самой выгодной.

Вопрос решен до 2024 года

Договоренности с Россией гарантируют обеспечение поставок в Беларусь нефти в объеме 24 млн т ежегодно до 2024 года включительно, заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко.

«Подписав документы по нефти, мы решили проблему до 2024 года включительно», — сказал он.

Все 24 млн тонн нефти будут поставляться нефтепроводным транспортом, тогда как ранее предусматривалось, что 1 млн тонн поставлялся железнодорожным.

Также с Беларуси сняли обязательство поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год, в основном высокооктанового бензина. «Для нас это были издержки, если взять по факту прошлого года — более 100 млн долларов, поэтому это очевидный выигрыш для наших НПЗ и бюджета», — добавил вице-премьер.

По его словам, цена на российский газ для Беларуси в 2018 году составит вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ 129 долларов за 1 тыс. кубометров, а в 2019-м — 127 долларов.

Положительный момент для финансовой системы Беларуси

Экономисты оценивают выход из нефтегазового конфликта с Россией как положительный и считают, что это позитивно скажется и на финансовой системе Беларуси.

«Решение проблемы с долгом за газ — это абсолютно положительный момент. Достаточно удивительно, почему это так долго решалось», — сказал в эфире Primus.by председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

По его мнению, разрешение этих проблемы и выход с Россией на нормальные, прагматичные отношения «однозначно будет способствовать стабилизации состояния ситуации в Беларуси, это положительно скажется на состоянии нашей финансовой системы».

Самая выгодная нефть

«Поставки нефти были ограничены, так как Беларусь не рассчиталась за газ. Сейчас с этим проблем нет, и 24 млн тонн Беларуси гарантированы, пока не возникнет конфликта», — сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок.

Эксперт пояснила, что поставки нефти в Беларусь всегда были выгодны для российских компаний, и они сохраняют свою выгоду. «Ограничения поставок были введены не потому, что они были выгодны, это была своего рода компенсация за недоплату за газ», — добавила Татьяна Маненок.

Она подчеркнула, что проекты по альтернативным поставкам нефти будут временно отложены. «Любая альтернатива будет проигрывать российской нефти», уверена эксперт.

В частности, она напомнила, что российская нефть беспошлинная, есть отлаженная логистика. «Беларусь фактически находится на российской трубе, благодаря этому логистика нефти из России — самая выгодная», — добавила экономический обозреватель.

С другой стороны эксперт не исключила, что Беларусь вернется к этим проектам, в случае, если цена российской нефти на следующем этапе после налогового маневра приблизится к мировым. «В таком случае будет выгодно рассмотреть альтернативные варианты. Поэтому это нормально, что Беларусь опробовала маршруты поставок», — отметила она.

«Пока самая выодная — российская нефть», — заключила Татьяна Маненок.

Справка БДГ

Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились. Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси. За это Минск даже пригрозил обратиться в суд.

Тем не менее, 3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Согласно подписанным 13 апреля документам, российская и белорусская стороны договорились о долгосрочном решении нефтяных и газовых проблем. 

Напомним, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) 18 февраля подтвердила, что Беларусь закупает у нее нефть. Экономисты скептически оценивали перспективы такого проекта. Но существует вероятность, что политика в этом вопросе перевесит экономику. Первая партия нефти из Ирана прибыла в Беларусь – на Мозырский нефтеперерабатывающий завод — в конце марта.

Ранее Александр Лукашенко выказал заинтересованность в закупках азербайджанской нефти. Однако позже появилась информация, что Беларусь оценила стоимость азербайджанской нефти достаточно низко, из-за чего Азербайджан отказался с ней дальше сотрудничать.

 
Теги: Минск
 
 
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С сегодняшнего дня Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь до 24 млн тонн в год. Эксперты позитивно оценивают этот шаг, считая, что он оздоровит ситуацию в...

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