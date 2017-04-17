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В Верхнедвинске минский инвестор откроет крупную швейную фабрику

18.04.2017 07:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Инвестор из Минска выкупил здания бывшей швейной фабрики в Верхнедвинске и в ближайшее время планирует открыть новое предприятие, сообщила зампредседателя местного райисполкома Елена Борздыко.

«Прежде в трехэтажном здании и еще двух поменьше размещалось большое швейное производство ОАО «Мила». Но с 1990-х годов оно начало приходить в упадок и позже закрылось, пустующие цеха в центре города стали больной темой для властей. Мы рекламировали этот объект инвесторам, хотя он и не является госсобственностью. И, наконец, им заинтересовался бизнесмен из Минска — генеральный директор предприятия «БСВ». Он выкупил у акционеров корпус бывшей фабрики за символическую цену, чтобы создать ООО «Трикотажная фабрика «Мила БСВ». Начались строительные работы», — пояснила Елена Борздыко.

Собеседница отметила, что новый собственник быстро зарегистрировал предприятие, завозит строительные материалы, ведет поиск работников, уже набрал 40 швей. Предполагается, что в перспективе на производстве может быть задействовано до 400 человек, поэтому поиск кадров идет не только в Верхнедвинском, но и соседних районах. Трудоустройство предложат безработным, зарегистрированным в районном центре занятости, выпускникам школ. Планируется доставлять на работу жителей сельской местности. Решается вопрос об оборудовании нескольких комнат в общежитии, чтобы привлечь выпускников Витебского технологического колледжа.

Предприниматель намерен расширять швейное производство, которым занимается уже длительное время. У него есть налаженный бизнес в Беларуси и Литве, где работают прибыльные предприятия по выпуску трикотажных изделий. Ближайшее — в Браславе, где недавно открыли цех на 40 рабочих мест, а всего планируют набрать 100 человек.

«БСВ» будет работать на давальческом сырье — заключать договоры на выпуск готовых изделий с известными белорусскими компаниями «Милавица» и Mark Formelle, которые обеспечивают коммерческое предприятие оборудованием, кроем и всем необходимым для работы. Представители этих компаний организуют и бесплатное обучение работников, так что даже далекие от швейного дела люди смогут освоить производство за 3 недели.

Пока речь идет о выполнении заказов на пошив корсажных и трикотажных изделий, но есть и долгосрочный план — зарегистрировать свой товарный знак, установить линию по выпуску продукции.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый собственник быстро зарегистрировал предприятие, завозит строительные материалы, ведет поиск работников, уже набрал 40 швей.

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