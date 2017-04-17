|
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от $1 тыс. до $2 тыс.
18.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Всеучасткинакартe
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br2525;
Координаты участка: 54°13'11.1"N 27°22'24.3"E;
Расстояние до МКАД: 40,7 км;
Общая площадь участка — 12,58 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br2200;
Координаты участка: 54°12'31.7"N 27°21'19.2"E;
Расстояние до МКАД: 38,8 км;
Общая площадь участка — 10,23 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br3330;
Координаты участка: 54°07'27.8"N 27°18'18.5"E;
Расстояние до МКАД: 31,7 км;
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br2410;
Координаты участка: 54°13'35.1"N 27°24'02.3"E;
Расстояние до МКАД: 39,1 км;
Участок выделен на пустыре. Соседские земельные наделы пустуют. За территорией участка поле. Подъезд — гравийка. Площадка ровная, удобная для строительства. По всей видимости, сегодня соседи используют земельный надел в качестве зоны барбекю — прямо на участке стоит мангал, рядом аккуратно сложены дрова и ветки. Из коммуникаций на площадке имеется только электричество.
Общая площадь участка — 14,23 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br3500;
Координаты участка: 54°09'10.7"N 27°21'46.5"E;
Расстояние до МКАД: 33 км;
Фото: Павел Садовский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от $1 тыс. до $2 тыс.
12 апреля состоится очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставлено 18 лотов. В сегодняшнем обзоре — дешевые участки,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии