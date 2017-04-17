Участок выделен на пустыре. Соседские земельные наделы пустуют. За территорией участка поле. Подъезд — гравийка. Площадка ровная, удобная для строительства. По всей видимости, сегодня соседи используют земельный надел в качестве зоны барбекю — прямо на участке стоит мангал, рядом аккуратно сложены дрова и ветки. Из коммуникаций на площадке имеется только электричество.