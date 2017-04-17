﻿ Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от $1 тыс. до $2 тыс.. 21.by
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Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от $1 тыс. до $2 тыс.

18.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Всеучасткинакартe

Участок выделен на пустыре на самом въезде в деревню. Площадка низкая, рядом пруд, по весне на территории, скорее всего, стоит вода. Подъезд — асфальтированная дорога, в деревне преимущественно простые сельские дома. Вокруг населенного пункта лес. Коммуникаций нет.

Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br2525;

Координаты участка: 54°13'11.1"N 27°22'24.3"E;

Расстояние до МКАД: 40,7 км;

Шершунский с/с, п. Довборово (Лот № 12)

Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.

Участок неплохой. Площадка выделена вдоль асфальтированной трассы, ровная, чуть на склоне, по периметру всей территории высажены молодые сосны. За участком лесополоса, сосед имеется только справа, земельные наделы слева пока пустуют. Из коммуникаций имеется только электричество. 

Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.

Общая площадь участка — 12,58 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br2200;

Координаты участка: 54°12'31.7"N 27°21'19.2"E;

Расстояние до МКАД: 38,8 км;

Шершунский с/с, д. Рогово (Лот № 15)

Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.

Участок в Рогово ровный, узкий, чуть под склоном, от дороги огорожен сеткой. Подъезд — асфальтированная трасса. Из коммуникаций есть электричество. По соседству жилые дома. В целом годный для строительства дома.

Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.

Общая площадь участка — 10,23 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br3330;

Координаты участка: 54°07'27.8"N 27°18'18.5"E;

Расстояние до МКАД: 31,7 км;

Шершунский с/с, д. Средняя (Лот № 16)

Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.

Неплохой участок выделен в деревне Средняя. Подъезд — асфальтированная дорога, есть электричество. Площадка ровная, удобная для строительства. За участком и напротив поле, вдали виднеется лес. Земельные наделы рядом пока пустуют. Деревня застроена преимущественно простыми сельскими домами.

Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br2410;

Координаты участка: 54°13'35.1"N 27°24'02.3"E;

Расстояние до МКАД: 39,1 км;

Шершунский с/с, д. Щедровщина (Лот № 17)

Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.

Участок выделен на пустыре. Соседские земельные наделы пустуют. За территорией участка поле. Подъезд — гравийка. Площадка ровная, удобная для строительства. По всей видимости, сегодня соседи используют земельный надел в качестве зоны барбекю — прямо на участке стоит мангал, рядом аккуратно сложены дрова и ветки. Из коммуникаций на площадке имеется только электричество.

Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.
Записки участника аукциона. Торги 12 апреля: налетай — пять неплохих участков под Минском от тыс. до тыс.

Общая площадь участка — 14,23 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br3500;

Координаты участка: 54°09'10.7"N 27°21'46.5"E;

Расстояние до МКАД: 33 км;

Фото: Павел Садовский

 
 
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12 апреля состоится очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставлено 18 лотов. В сегодняшнем обзоре — дешевые участки,...

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