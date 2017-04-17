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Промышленность Беларуси показала за квартал прирост на 4,3%

18.04.2017 11:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. В Беларуси за первый квартал текущего года объем производства в промышленности вырос на 4,3% и составил в текущих ценах 21,1 миллиард рублей, сообщает Белстат.

Промышленность Беларуси показала за квартал прирост на 4,3%
© Pixabay
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В Белстате также отметили, что в марте улучшение положения в реальном секторе было особенно заметным: по сравнению с февралем 2017 года в этом месяце промпредприятия показали рост производства на 14%. Таким образом, именно март обеспечил положительный результат по итогам квартала.

В материалах комитета отмечается, что по итогам трех месяцев этого года в 10 из 13 отраслей промышленности была достигнута позитивная динамика. В числе отраслей, где был получен спад — нефтепереработка и производство топлива.

Наилучшие показатели роста были зафиксированы в производстве химической продукции (на 23,5%), в деревообработке и полиграфии (на 19,7%), а также в производстве электрооборудования (на 11,5%).

В 2016 году в Беларуси, по данным госстатистики, промпроизводство в Беларуси сократилось на 0,4%, в 2015 году рецессия была самой глубокой и составила 6,6%.

 
Теги: Минск
 
 
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