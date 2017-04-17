Беларусь обеспокоена несбалансированностью двусторонней торговли с Китаем. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

«Меня очень беспокоит — и вы, наверное, это заметили — несбалансированность нашей двусторонней торговли. Очень просил бы вас уделить серьезное, пристальное внимание этому вопросу как в рамках работы белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, так и на уровне глав правительств двух стран, парламентариев», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства предложил Чжан Дэцзяну детально обсудить развитие белорусско-китайского сотрудничества в области экономики, в том числе в торговой, инвестиционной и финансовой сферах. В частности, речь шла о привлечении инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», взаимодействии в банковском секторе.

Александр Лукашенко добавил, что руководство Национального собрания Беларуси должно было обсудить с главой китайского парламента несколько конкретных вопросов, которые имеют для Беларуси принципиальное значение. «С другой стороны, они будут имиджевыми проектами для Китайской Народной Республики в центре Европы. Если вы сочтете нужным нас поддержать, белорусский народ никогда это не забудет и будет вам весьма благодарен», — заявил президент.