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Визит Лукашенко в Китай планируется в мае

18.04.2017 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай планируется в мае. Об этом шла речь сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном, передает БЕЛТА.

Во время предыдущего визита Александра Лукашенко в Китай была подписана совместная декларация об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. «Теперь важно подтянуть и экономические отношения до такого высокого уровня сотрудничества, поэтому предлагаем обсудить ряд вопросов экономической направленности, — отметил Андрей Кобяков. — Для нас это особенно важно в преддверии визита в Китай президента Беларуси в мае 2017 года».

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в последний раз встречались в сентябре 2016 года в Пекине. А в июне прошлого года главы государств побеседовали в рамках саммита ШОС, который проходил в Узбекистане. Тогда лидеры государств обсудили будущее Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». В 2015 году Александр Лукашенко посещал Китай в сентябре 2015 года — он принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 70-летию победы в антияпонской войне и окончания Второй мировой войны. Глава КНР Си Цзиньпин был в Беларуси с государственным визитом в мае 2015 года.

 
 
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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в последний раз встречались в сентябре 2016 года в Пекине.

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