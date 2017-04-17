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Визит Лукашенко в Китай планируется в мае
18.04.2017 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай планируется в мае. Об этом шла речь сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном, передает
Во время предыдущего визита Александра Лукашенко в Китай была подписана совместная декларация об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. «Теперь важно подтянуть и экономические отношения до такого высокого уровня сотрудничества, поэтому предлагаем обсудить ряд вопросов экономической направленности, — отметил Андрей Кобяков. — Для нас это особенно важно в преддверии визита в Китай президента Беларуси в мае 2017 года».
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в последний раз
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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в последний раз встречались в сентябре 2016 года в Пекине.
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