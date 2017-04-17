Глобальными мировыми трендами в ближайшие годы станут внедрение искусственного интеллекта на многочисленные устройства, рост расходов корпораций на IT-услуги и считывание биометрических данных в различных сферах.

Международная сеть Deloitte опубликовала новое исследование, в котором эксперты прогнозируют развитие новейших технологий. О том, как данные тренды повлияют на Беларусь и отечественный сектор IT, мы попросили прокомментировать известного белорусского IT-предпринимателя Виктора Прокопеню.

Машинное обучение: смартфоны станут еще умнее

Технология машинного обучения (обучение и развитие искусственного интеллекта в процессе решения множества сходных задач) – один из ключевых и влиятельных трендов. Согласно исследованию, в течение года будет продано около 300 млн смартфонов, оборудованных этой функцией.

Уже в ближайшее время технология поможет навигации в закрытых помещениях, классификации изображений, развития дополненной реальности, а также распознавания речи и перевода даже при отсутствии связи. В перспективе же машинное обучение будет применяться в беспилотных летательных аппаратах, легковых автомобилях, устройствах виртуальной или дополненной реальности, в медицинском оборудовании, в приборах, подключенных к Интернету вещей.

Авторы исследования отмечают, что машинное обучение коренным образом изменит взаимодействие человека и технологий во всех отраслях экономики.

Виктор Прокопеня: «Я думаю, что не будет в мире стран, на которые тренд машинного обучения и искусственного интеллекта не окажет существенного влияния. Объем экономической пользы, которая может быть создана, достаточно хорошо характеризуется мнением о том, что первые триллионеры на нашей планете появятся в виде создателей продуктов с использованием технологий машинного обучения.

Также существует мнение, что развитие машинного обучения даже изменит человечество как биологический вид, а возможно – приведет к созданию новой, искусственной формы жизни. Неизвестно, кто окажется прав, но очевидно, что мы говорим об очень масштабных изменениях мира. Белорусский IT-сектор быстро и динамично развивается. Посмотрите, какое количество IT-мероприятий проходит в нашей стране постоянно. Ни одна другая индустрия в Беларуси не может похвастаться хоть чем-то отдаленно похожим. Я верю, что белорусские специалисты смогут активно участвовать в развитии тренда машинного обучения».

Расходы бизнеса на IT-сервисы вырастут более чем на 50%

Эксперты Deloitte прогнозируют значительный рост расходов бизнеса на IT-сервисы в ближайшее время. По их оценкам, к концу 2018 года общие расходы на обслуживание в дата-центрах, расходы на программное обеспечение и IT-поддержку вырастут с $361 млрд в 2016 году до почти $550 млрд.

Стоимость IT-сервисов позволяет избежать значительных капитальных затрат и обеспечивает прогнозируемые расходы на основе фактического использования, которое легко масштабируется в зависимости от потребностей бизнеса.

Виктор Прокопеня: «Белорусский IT-сектор растет двузначными цифрами много лет. В случае, если государственная поддержка данного сектора продолжится, я думаю, что мы можем наблюдать такие же темпы роста и далее».

Интернет вещей на службе хакеров?

Распределенные кибератаки по типу «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки) участятся и станут более масштабными. Согласно исследованию, средний масштаб атак в месяц превысит один терабит в секунду, их общее количество превзойдет 10 млн, а средняя мощность атаки составит 1,25-1,5 гигабита в секунду (Гбит/сек).

Невольным помощником хакеров станет Интернет вещей – незащищенные устройства, подключенные к нему, могут использоваться даже неопытными злоумышленниками для увеличения мощности кибератак.

Виктор Прокопеня: «Кибербезопасность, бесспорно, одна из самых больших проблем, создаваемых технологическим прогрессом последних десятилетий. В книгах по военной стратегии часто пишут о том, что люди обычно готовят себя к той войне, что когда-то была, вместо того чтобы готовиться к той новой войне, которая будет. DDoS, на мой взгляд, может быть хорошим тому примером.

Есть большая вероятность того, что алгоритмы машинного обучения смогут уменьшить размер проблемы DDOS в десятки или сотни раз, как это в свое время произошло со спамом. Я думаю, что нас ждут проблемы кибербезопасности совсем другого уровня, и очень сложно сделать какие-либо предсказания в этом отношении. В целом мне нравится идея о том, что любые экономические предсказания ничего не говорят нам о будущем, но зато рассказывают многое о том, кто их делает».

Планшеты уже не в тренде

Продажи планшетов будут падать. По оценкам специалистов Deloitte, в 2017 году они снизятся примерно на 10% до 165 млн, в то время как в 2016-м было продано 182 млн.

При этом спрос на смартфоны, телевизоры и компьютеры остается стабильным. Похоже, пик спроса на планшеты остался позади.

Виктор Прокопеня: «Около 10 лет назад я был на конференции. Там же был спикер из Nokia, который всерьез говорил, что вопрос на миллиард долларов: какого размера должен быть мобильный телефон. Самый большой размер, который он не побоялся назвать, был соизмерим с пачкой сигарет. Сегодня мы видим, что 5,5 дюйма – экран iPhone 7 – не предел, а Nokia в том виде, в котором она была тогда, перестала существовать.

Никто не знает, как будет выглядеть мобильное устройство будущего, какой именно способ передачи информации от человека устройству будет использоваться. Я очень верю в то, что дополненная реальность создаст огромное количество экономической ценности и вокруг нее будут развиваться новые компьютерные устройства будущего. Об этом сейчас говорят руководители больших IT -корпораций, в это направление идут огромные инвестиции, и над этими вопросами работает огромное количество талантливых людей.

Уже сегодня многие говорят не столько про телефон, как про основное устройство, как про камеру в нем. Камера может быть новой клавиатурой, если будут созданы способы взаимодействия между человеком и компьютером без интерфейсов. Каждый день компании пробуют новые устройства, однако каким именно будет мобильное устройство будущего, даже сложно представить. Есть мнения, что большая часть человеческого тела может быть мобильным устройством, причем необязательно цельным. Вполне возможно наличие у одного мозга нескольких тел и одновременное нахождение на нескольких континентах одной и той же личности.

Во время написания этого текста вышла новость о том, что Илон Маск создал компанию, которая будет разрабатывать устройства для прямого соединения мозга и компьютера. Уже сейчас нет сомнений в том, что мы через какое-то время увидим мобильные устройства, которые управляются силой мысли – без клавиатур, мышек и тачпадов. Следующие 50 лет обещают быть очень интересными».

Биометрические средства защиты прочно войдут в нашу жизнь

В начале 2017 года количество устройств с функцией биометрического считывателя отпечатков пальцев превысило один миллиард.

Одним из трендов станет расширение использования технологии считывания отпечатков пальцев и других биометрических параметров человека. Это позволит обеспечивать оперативную и надежную идентификацию личности, что, в свою очередь, сделает мир безопаснее.

5G. Связь нового поколения

Только-только в Беларуси начала внедряться связь четвертого поколения (4G), как уже надо готовиться к новой «революции» – стремительному развитию 5G.

В 2017 году будут сделаны важнейшие шаги в направлении развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, утверждают эксперты Deloitte. Обновления сетей четвертого поколения (4G), а также ограниченное применение первых сетей 5G предоставят пользователям и операторам высокую скорость, меньшую задержку сигнала и возможность поддержки низковольтных и низкоскоростных устройств Интернета вещей.

Насколько внутрибелорусские тренды совпадут с международными?

«Я не понимаю словосочетания «внутрибелорусский тренд». Мир глобален, государственные границы и другие ограничения – это парадигмы прошлого. В Беларуси свободный Интернет, существуют современные стандарты связи, достаточно либеральное законодательство в отношении IT-компаний, открыты границы. Поэтому говорить можно только о мировых трендах и про Беларусь как одну из стран, где они проявятся.

Глобальная автоматизация уже существенно изменила рынок труда. Если прогнозы, например, о том, что в обществе будет рабочих мест только на 10% населения, сбудутся, то мир, в котором мы будем жить через 50 лет, будет принципиально отличаться от того, в котором мы живем сейчас, буквально во всем. И это случится во всех странах, в том числе и в Беларуси», – подводит итог Виктор Прокопеня.