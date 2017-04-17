Брестский радиотехнический завод освоил выпуск электропростыней и электроодеял, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор завода Геннадий Ковалевич.

Новый вид продукции создан на базе низкотемпературного нагревательного элемента — углеродной нити, покрытой термостойкой резиной. За счет этого электропростыни и электроодеяла не имеют магнитного поля, гибкие и безопасные. Электронагревательные изделия выпускаются разных размеров, они снабжены термопереключателями и регуляторами мощности с четырьмя режимами.

«Если грелку нельзя сгибать-разгибать, то это изделие совершенно другого уровня и класса. Оно предназначено для того, чтобы создавать комфорт. Принцип работы электронагревательного изделия можно сравнить с шубой. При контакте с ним тело само себя начинает разогревать. В данном случае человек греется путем очень малого потребления электроэнергии», — пояснил Геннадий Ковалевич.

Кроме того, на заводе освоили выпуск элекроматрацев. Изделие разделено на две зоны, у каждой имеется свой переключатель. Таким образом, если у супругов разные представления о комфортной температуре, они без труда каждый по отдельности регулируют свою зону индивидуальными переключателями.

Новинка Брестского радиотехнического завода рассчитана на межсезонный период и предназначена главным образом для дачников. Большая часть продукции экспортируется за пределы Беларуси. «В республике ее остается очень мало. У нас это еще не очень распространено. А в России электропростыни и электроодеяла — уже раскрученная вещь, которая довольно известна и востребована», — отметил директор БЭТЗ.

Товары народного потребления, в которые входят электропростыни и электроодеяла, составляют треть общего объема продукции завода. Кроме них, на предприятии выпускают продукцию производственно-технического назначения, работая в тесной кооперации с заводом «Брестгазоаппарат», Белорусской железной дорогой. Кроме того, большая часть компьютеров, которые поступают в учреждения образования области, выпущена на БЭТЗ. Темп роста объемов выпуска товарной продукции на предприятии ежегодно составляет 110−115%.