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Директор "Нафтана": Предприятие должно быть готово работать в условиях рыночных цен на нефть

18.04.2017 12:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Новый генеральный директор нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» Александр Демидов считает, что предприятие в перспективе должно быть готово работать в условиях рыночных цен на нефть. Об этом он заявил на встрече с трудовым коллективом предприятия в начале апреля, сообщает корпоративная газета «Вестник «Нафтана».

Для решения этой задачи, считает новый гендиректор, в первую очередь в кратчайшие сроки предстоит завершить проекты модернизации «Нафтана» и увеличить глубину переработки сырья до 90%. По мнению Демидова, это позволит снять многие проблемные вопросы и, в частности, начать рассчитываться по кредитам, взятым на модернизацию.

В связи с этим он подчеркнул, что задача по завершению в жесткие сроки строительства и вводу в эксплуатацию объектов комплекса замедленного коксования, что позволит увеличить глубину переработки нефти, выполнима при условии максимальной мобилизации всех сил.

«Эта наша общая цель. Я уверен, что совместными усилиями мы ее достигнем. Ради нашего будущего сегодня мы должны сделать всё, чтобы не просто выстоять. В непростых условиях мы должны победить», — заявил Демидов.

Текущая модернизация на «Нафтане» предполагает строительство комплекса замедленного коксования из пяти установок. Предполагается, что в результате модернизации глубина переработки нефти вырастет до 90%, а выход светлых нефтепродуктов увеличится до 65%.

Как сообщалось, в феврале 2017 года по решению концерна «Белнефтехим» гендиректор «Нафтана» Владимир Третьяков был отправлен в отставку за затягивание сроков модернизации завода, которая должна позволить предприятию работать прибыльно даже в случае увеличения входящих цен на нефть.

Согласно прогнозу Евразийского банка развития, уже в ближайшие годы в результате налогового маневра в России Беларусь может оказаться перед необходимостью покупать нефть по мировым ценам. Налоговый маневр в нефтяной отрасли, реализация которого в России началась еще в 2015 году, предполагает увеличение налога на добычу полезных ископаемых и уменьшение экспортных пошлин на нефть.

«В результате реализации налоговой реформы в нефтяной отрасли России размер экспортной пошлины, остающейся в распоряжении Беларуси, будет постепенно уменьшаться на фоне одновременного роста импортных цен на российскую нефть, что будет приводить к ухудшению энергобаланса Беларуси, независимо от динамики цен на нефть на мировом рынке», — считают эксперты евразийского банка.

 
 
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Для решения этой задачи, считает новый гендиректор, в первую очередь в кратчайшие сроки предстоит завершить проекты модернизации "Нафтана" и увеличить глубину...

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