В Гродно планируют производить тротуарную плитку из упаковок для торта и других полимеров. Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов планирует наладить выпуск новой продукции — полимерно-песчаных изделий, сообщает БЕЛТА.



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«Специальная линия позволит пустить в дело отходы низкого качества, а также те полимеры, которые не пригодны сегодня для дальнейшей переработки традиционным способом. Например, упаковки для торта, яиц и другие. Сегодня таких отходов на предприятии скопилось около 400 т», — рассказал директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский. В качестве сырья используются лишь полимеры, песок и краситель.

«Различные пресс-формы позволяют выпускать десятки видов и наименований продукции — канализационные люки, тротуарную плитку, бордюрный камень, элементы водоотведения», — рассказал Вячеслав Андреевский.

Он отметил, что полимерно-песчаная продукция легче аналогичных цементных изделий, она более влагостойкая, морозоустойчивая, эластичная. В Гродно на первом этапе планируют наладить производство тротуарной плитки, бортов, а также решеток для экологичных парковок.

В начале марта завод по утилизации и механической сортировке отходов в Гродно вышел на проектную мощность и перешел на двухсменный режим работы. Каждый день весь мусор, собранный в городе — 150−190 т — проходит сортировку на линиях завода. Предприятие строилось по проекту комплексного обращения с отходами. После завершения проекта оно будет работать в трехсменном круглосуточном режиме 365 дней в году. Перерабатывать завод будет до 120 тыс. т отходов в год. Помимо строительства завода в городе устанавливаются свыше 30 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора, закуплены 54 новых мусоровоза.