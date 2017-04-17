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Шелковый вектор: что Беларусь предлагает Китаю

18.04.2017 13:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК. 18 апр — Sputnik. Высокий уровень политических отношений Минска и Пекина подтягивает за собой и экономики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

Лукашенко подчеркнул, что отношения Минск и Пекина имеют характер доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Как ранее сообщал Sputnik, в Минске с  трехдневным визитом находится парламентская делегация КНР во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

Жемчужина Шелкового пути

Накануне состоялись переговоры в белорусском парламенте и посещение белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень". Шла об этом речь китайской делегации и на встрече с Александром Лукашенко.

Глава государства призвал китайских партнеров в вопросах двустороннего сотрудничества ориентироваться на будущее.

Шелковый вектор: что Беларусь предлагает Китаю
© Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Строительный городок для китайских рабочих парка "Великий камень"

"Мы не можем вместе с вами создавать там (в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" — Sputnk) предприятия и экономику прошлого. Туда надо привлечь для работы самые передовые компании мирового уровня с экономикой завтрашнего дня", — подчеркнул президент.

Шелковый вектор: что Беларусь предлагает Китаю
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: дружба с Пекином подтянет нашу экономику до высот Китая

Финансовая заинтересованность

Александр Лукашенко также считает необходимым активизировать сотрудничество в финансовой сфере. По его словам, Минск заинтересован в привлечении китайских компаний в банковский сектор.

"Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая", — отметил Александр Лукашенко.

"Кроме того, мы заинтересованы разместить белорусские облигации на вашем финансовом рынке. Необходимы соответствующие поручения для оперативного прохождения процедур в Народном банке Китая", — добавил он.

Президентская благодарность

Белорусский лидер также заявил о заинтересованности в продолжении встреч на высшем уровне.

Шелковый вектор: что Беларусь предлагает Китаю
© AFP/ WANG ZHAO
Один пояс - один путь: зачем Лукашенко едет в Китай

"Передайте от меня благодарность моему доброму другу Си Цзиньпину за приглашение на международный форум "Один пояс, один путь". Уверен, он станет знаковым событием не только для Китая, но и всей планеты", — сказал Александр Лукашенко.

Как ожидается, президент Беларуси вместе с коллегами из 28 стран, включая лидера Российской Федерации Владимира Путина, посетят Пекин 14-15 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Развитие индустриального парка, инвестиции в банковский сектор, размещение облигаций и встречи на высшем уровне – основные темы, которые сегодня обсудили в...

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