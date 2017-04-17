МИНСК. 18 апр — Sputnik. Высокий уровень политических отношений Минска и Пекина подтягивает за собой и экономики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

Лукашенко подчеркнул, что отношения Минск и Пекина имеют характер доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Как ранее сообщал Sputnik, в Минске с трехдневным визитом находится парламентская делегация КНР во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

Жемчужина Шелкового пути

Накануне состоялись переговоры в белорусском парламенте и посещение белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" . Шла об этом речь китайской делегации и на встрече с Александром Лукашенко.

Глава государства призвал китайских партнеров в вопросах двустороннего сотрудничества ориентироваться на будущее.



© Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Строительный городок для китайских рабочих парка "Великий камень"

"Мы не можем вместе с вами создавать там (в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" — Sputnk) предприятия и экономику прошлого. Туда надо привлечь для работы самые передовые компании мирового уровня с экономикой завтрашнего дня", — подчеркнул президент.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: дружба с Пекином подтянет нашу экономику до высот Китая

Финансовая заинтересованность

Александр Лукашенко также считает необходимым активизировать сотрудничество в финансовой сфере. По его словам, Минск заинтересован в привлечении китайских компаний в банковский сектор.

"Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая", — отметил Александр Лукашенко.

"Кроме того, мы заинтересованы разместить белорусские облигации на вашем финансовом рынке. Необходимы соответствующие поручения для оперативного прохождения процедур в Народном банке Китая", — добавил он.

Президентская благодарность

Белорусский лидер также заявил о заинтересованности в продолжении встреч на высшем уровне.

"Передайте от меня благодарность моему доброму другу Си Цзиньпину за приглашение на международный форум "Один пояс, один путь". Уверен, он станет знаковым событием не только для Китая, но и всей планеты", — сказал Александр Лукашенко.

Как ожидается, президент Беларуси вместе с коллегами из 28 стран, включая лидера Российской Федерации Владимира Путина, посетят Пекин 14-15 мая.