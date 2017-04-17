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Шелковый вектор: что Беларусь предлагает Китаю
18.04.2017 13:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК. 18 апр — Sputnik. Высокий уровень политических отношений Минска и Пекина подтягивает за собой и экономики, заявил
Лукашенко подчеркнул, что отношения Минск и Пекина имеют характер доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Как ранее сообщал Sputnik, в Минске с трехдневным визитом находится парламентская делегация КНР во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.
Жемчужина Шелкового пути
Накануне состоялись переговоры в белорусском парламенте и посещение
Глава государства призвал китайских партнеров в вопросах двустороннего сотрудничества ориентироваться на будущее.
Строительный городок для китайских рабочих парка "Великий камень"
"Мы не можем вместе с вами создавать там (в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" — Sputnk) предприятия и экономику прошлого. Туда надо привлечь для работы самые передовые компании мирового уровня с экономикой завтрашнего дня", — подчеркнул президент.
© Sputnik / Виктор Толочко
Финансовая заинтересованность
Александр Лукашенко также считает необходимым активизировать сотрудничество в финансовой сфере. По его словам, Минск заинтересован в привлечении китайских компаний в банковский сектор.
"Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая", — отметил Александр Лукашенко.
"Кроме того, мы заинтересованы разместить белорусские облигации на вашем финансовом рынке. Необходимы соответствующие поручения для оперативного прохождения процедур в Народном банке Китая", — добавил он.
Президентская благодарность
Белорусский лидер также заявил о заинтересованности в продолжении встреч на высшем уровне.
© AFP/ WANG ZHAO
"Передайте от меня благодарность моему доброму другу Си Цзиньпину за приглашение на международный форум "Один пояс, один путь". Уверен, он станет знаковым событием не только для Китая, но и всей планеты", — сказал Александр Лукашенко.
Как ожидается, президент Беларуси вместе с коллегами из 28 стран, включая лидера Российской Федерации Владимира Путина, посетят Пекин 14-15 мая.
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Развитие индустриального парка, инвестиции в банковский сектор, размещение облигаций и встречи на высшем уровне – основные темы, которые сегодня обсудили в...
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